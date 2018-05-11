Свежий выпуск
​Физкульт-привет!
Евгения Ермакова

Сегодня в Костанайской области действуют 34 стадиона и 46 спорткомплексов. И это при том, что в регионе 16 районов и 4 достаточно крупных города. Иными словами, спортивных объектов недостаточно, особенно для массовых занятий спортом.

За счет бюджета стадионы и спортзалы только ремонтируют, а вот новые объекты появляются крайне редко. Более того, и имеющиеся, бывает, исчезают. Так, несколько лет назад в Костанае разразился скандал в период ремонта городской школы детского творчества – местный спортзал тогда перестроили под зал заседаний.

Сегодня тренировочная база для баскетболистов имеется в Лисаковске, где часто и проводят сборы команды, представляющие регион на республиканском и международном уровнях. Аналогичная ситуация сложилась с командой по волейболу, которую до сих пор привечало в своем спорткомплексе ТОО «Иволга-Холдинг». Однако некоторое время назад спортсменкам отказали в безвозмездном предос­тавлении зала, и по факту детские и молодежные команды по волейболу нескольких возрас­тов остались без постоянного места для тренировок.

Действующие спортивные залы загружены до предела. В Костанае в комплексе «Трудовые резервы», на базе которого работает ДЮСШ № 1, расписание тренировок очень плотное. Здесь занимаются пловцы, гандболис­ты, футболисты, борцы... Порой в большом зале тренируются сразу несколько групп разных возрастов и даже видов спорта, деля его площадь на зоны.

Перечислять проблемы в этой сфере можно долго. Правда, в скором времени ситуация должна кардинально измениться: сдвинуть дело с мертвой точки призван инструмент государственно-частного партнерства.

Или такой пример: футзал «Арена» в Рудном. Его в 2017 году владелец в лице ТОО «Сервис-Центр «АБАТ» передал в аренду акимату. Теперь бюджет будет выплачивать 558 млн тенге в течение 7 лет. Благодаря такому подходу у тренеров города горняков появилась возможность работать в комфортных условиях, привлекая все больше детей и молодежи в спорт.

Сегодня в залах «Арены» оттачивают мастерство около 400 спортсменов из более чем 20 групп по различным видам спорта.

В прошлом году также открыли Академию силовых единоборств, которая полностью была построе­на на частные инвестиции. Сегодня тяжелоатлеты Костаная и всей области говорят о том, что отныне соревнования не отменяют из-за отсутствия зала. Участники местных турниров знают: в этом, пусть и частном, зале им всегда дадут возможность выступить.

Уже состоялось несколько турниров местного и республиканского значения по тяжелой атлетике, армрестлингу. Отбирали даже кандидатов на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Побывавший здесь тренер сборной Казахстана Роман Ковалев отметил, что сегодня костанайский зал для тяжелоатлетов – один из лучших в стране. Из бюджета также будет выделено за аренду этих помещений: по 225 млн тенге ежегодно до 2024 года.

На очереди – еще один объект. Спортивно-развлекательный комплекс, который уже дострои­ли (сейчас благоустраивается территория), снимет проблему с размещением костанайских волейболистов и баскетболис­тов, включая клубы, выступаю­щие во взрослых чемпионатах Казахстана. Здание передадут ДЮСШ № 2.

Стоимость объекта составила более 1,1 млрд тенге. Инвестору в лице ТОО «АстанаГражданСтрой» компенсируют затраты.

Уже начаты работы по строительству крытого футбольного манежа на 2 500 посадочных мест. Завершение работ планируют до конца года. Стоимость проекта составляет более 4,2 млрд тенге.

Вполовину дешевле обойдется 50-метровый крытый бассейн, возведение которого уже ведется. В управлении физической культуры и спорта Костанайской области гордо говорят, что пока подобные бассейны есть только в Астане, Алматы, Таразе и Шымкенте. А это значит, пловцы смогут тренироваться в лучших условиях, что положительно скажется на спортивных результатах.

Впрочем, в том, что эти вложения принесут результат, в акимате не сомневаются. Как говорят данные статистики, даже ремонт обычного стадио­на в районе повышает число занимающихся спортом людей. В итоге профессиональных спорт­сменов становится больше, да и конкретный вид спорта обретает массовую популярность. Но самое главное – в каждом новом спортивном объекте будут работать неравнодушные люди. К счастью, в Костанайской области таких немало.

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