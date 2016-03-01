​Физкульт-привет!

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Возле главного входа на огороженной площадке все еще висели объявления «Осторожно, с крыши падает снег». Но это предупреж­дение уже не имело актуальности. Более того, в пос­леднее воскресенье зимы температура в городе поднялась до 20 градусов тепла, так что некоторые юные спортсмены соревновались даже в шортах и майках. Состязания прошли на зеленом искусственном газоне, любезно предоставленном Центральным стадионом.

– У нас есть договоренность с руководством стадиона о тес­ном сотрудничестве, – рассказал недавно занявший должность директора Клуба народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры Нургиса Нургалиев. – В течение 2016 года на этих площадках будет проведено несколько массовых спортивных состязаний. Сегодняшние мы посвятили предстоящему знаменательному юбилею – 25-летию Независимости Казахстана. Пригласили на них школьников из всех районов Алматы. В программе спортивного праздника – розыгрыш наград по 20 видам народных игр.

Первыми вышли на свои ристалища представители командного состязания – перетягивание каната. У девочек в финале встретилась великолепная семерка из Ауэзовского и их соперницы из Алмалинского района. Сильнее оказалась команда Ауэзовского района. У ребят в тройку призеров вошли представители Турксибского, Медеуского и Жетысуского районов.

А потом начались индивидуальные состязания в дартсе, гиревом спорте, бросках баскетбольного мяча на дальность, упражнениях со скакалкой и обручем... Ни дать ни взять – Citius, Altius, Fortius! Быстрее, выше, сильнее!

К известному олимпийскому девизу юные алматинцы в этот день могли добавить еще несколько качеств: смелее, проворнее, дружнее, веселее... Так выходило по сценарию, расписанному опытными тренерами и судьями, давно работающими в Клубе народно-национальных видов спорта и массово-оздоровительной физкультуры. Нургиса Нургалиев подтвердил нам, что все топовые и любимые алматинцами спортивные мероприятия, проводимые ранее клубом, в том числе и знаменитый «Баспалдак» (бег по лестнице на плотине «Медеу»), останутся в календаре городских соревнований.

Назвать всех чемпионов и призеров воскресного дня из-за огромного их числа мы просто не сможем. Грамоты и подарки в различных вида спорта получили Даулет Кабанбаев, Вика Южанина, Альбина Карабаева, Спатай Кошекбаев, Аман Абдулаев, Амина Марлен и многие другие. В командном зачете тройку призеров составили юные спортсмены Алмалинского, Медеуского и Турксибского районов.

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