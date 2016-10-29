​Физкульт-Ура

Отметим, что на сегодня состоялось более десяти открытых занятий. Их провели такие титулованные олимпийцы, как Гюзель Манюрова, Серик Сапиев, Ольга Шишигина, Валерий Тихоненко, Ермахан Ибраимов, Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Эльмира Сыздыкова. Школьники получают огромные впечатления от встреч с известными казахстанскими спортсменами.

«Впервые участвовала в таком проекте и могу сказать, что это очень тяжело – преподавать детям, объяснять. Вместе с тем и интересно», – отметила Дарига Шакимова, которая после урока поучаствовала еще и в автограф-сессии.