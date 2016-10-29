Свежий выпуск
​Физкульт-Ура
Дмитрий НОРКИН

Отметим, что на сегодня состоялось более десяти открытых занятий. Их провели такие титулованные олимпийцы, как Гюзель Манюрова, Серик Сапиев, Ольга Шишигина, Валерий Тихоненко, Ермахан Ибраимов, Данияр Елеусинов, Дмитрий Баландин, Эльмира Сыздыкова. Школьники получают огромные впечатления от встреч с известными казахстанскими спортсменами.

«Впервые участвовала в таком проекте и могу сказать, что это очень тяжело – преподавать детям, объяснять. Вместе с тем и интересно», – отметила Дарига Шакимова, которая после урока поучаствовала еще и в автограф-сессии. 

Популярное

Все
Я тебя породил, я тебя и убью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Миллионы в свой карман
Злой стрелок
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Урал бьет тревогу
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]