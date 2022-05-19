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Образование
Физрук ведет занятия по музыкальному искусству – грубые нарушения выявили в вузе Актобе

Грубые нарушения выявлены в работе Казахско-русского международного университета Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В ходе профилактического контроля Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК установил, что вуз не соблюдает требования законодательства в сфере образования.

К примеру, выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа. В частности, лекции студентам актюбинского Казахско-русского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. К примеру, преподаватель с базовым образованием «Эксплуатация воздушного транспорта» преподает дисциплины «Инновационные технологии в дошкольном образовании» и «Теория и методика воспитательной работы в начальной школе». А преподаватель физкультуры ведет занятия по теории и методике музыкального искусства.

«При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений», – отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульжан Джарасова.

Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным НОБД (Национальная образовательная база данных). В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.

Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.

Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.

К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.

Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-русский международный университет Актобе вместо того, чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.

Решением суда первой инстанции все административные акты комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.

Министерство в очередной раз обращает внимание абитуриентов, студентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образования.

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