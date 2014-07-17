​ФК "Актобе" обыграл грузинский "Динамо" в розыгрыше Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Актобе"одержал победу в I розыгрыше Лиги чемпионов против грузинского "Динамо", сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу клуба "Актобе". Гол забил бразильский легионер Данило Неко, который ранее играл во владикавказской "Алании".

С первых минут игры подопечные Владимира Газзаева, лишь недавно пришедшего в клуб "Актобе", старались контролировать игру и больше владеть мячом.

Динамовцы бросились отыгрываться, усиливая атаку, но оборона "Актобе" во главе с Андреем Сидельниковым ошибок не допускала. Однажды нашим футболистам даже удалось вынести мяч с линии ворот. Выбрав правильную тактику на матч, казахстанцы выиграли и теперь имеют отличные шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Ответный матч 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Актобе" - "Динамо" состоится 23 июля в Актобе.