ФК "Кайрат" опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" опубликовала официальное заявление, сообщает Kazpravda.kz.

"В настоящее время в социальных сетях и средствах массовой информации распространяется недостоверная информация, касающаяся футбольного клуба "Кайрат". Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности.

Работа ФК "Кайрат" проводится в прежнем режиме и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2022 против ФК "Астана", который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе "Центральный".

Еще раз обращаем внимание на то, что данная информация не соответствует действительности. Просим обращаться к пресс-службе клуба и доверять только официальным источникам", - говорится в заявлении клуба.

Ранее ряд источников сообщили о том, что находящийся под следствием Кайрат Боранбаев переписал все свои активы, в том числе McDonald's и футбольный клуб "Кайрат" вместе со всей инфраструктурой, в пользу акимата Алматы.