ФК "Кайрат" совершил рывок в рейтинге УЕФА после победы над "Маккаби"

Спорт
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Обновлен клубный рейтинг УЕФА после матчей первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2021/22, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazFootball.kz.   

«Астана» поднялась на одну позицию – 63, а ранее занимала 64-е место. «Кайрат» поднялся сразу на 50 позиций и теперь занимает 139-ю строчку. «Тобол» также улучшил свои позиции и теперь занимает 256-е место. А вот «Ордабасы», «Кайсар» и «Иртыш» опустились в рейтинге на пару десятков позиций.

«Актобе» покинул рейтинг, так как команда не участвовала в еврокубках последние пять лет, но добавился «Шахтер».

Напомним, алматинский «Кайрат» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов на своем поле переиграл израильский «Маккаби» Хайфа со счетом 2:0.

Суммарный рейтинг клубов УЕФА после матчей первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2021/22:

1. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 116,000;

2. (3) «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – 111,000;

3. (9) «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) – 105,000;

4. (4) «Барселона» (Барселона, Испания) – 103,000;

5. (11) «Челси» (Лондон, Англия) – 102,000;

6. (2) «Реал» (Мадрид, Испания) – 98,000;

7. (8) ПСЖ (Париж, Франция) – 97,000;

8. (7) «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) – 91,000;

9. (5) «Ювентус» (Турин, Италия) – 91,000;

10. (6) «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 90,000;

45. (38) ЦСКА (Москва, Россия) – 33,000;

63. (64) «Астана» – 20,000;

139. (189). «Кайрат» – 7,500;

256 (310). «Тобол» – 4,000;

332. (309). «Ордабасы» – 2,750;

334. «Шахтер» – 1,500;

335. (311). «Кайсар» – 1,500;

336. (312). «Иртыш» – 1,500.

В скобках указано место в рейтинге прошлого сезона.


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