ФК "Шахтер" до сих пор ищет своего хозяина

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил, что власти региона не состоянии содержать спортивные клубы "Шахтер", "Тулпар" и "Сарыарка" на уровне европейских чемпионов по причине отсутствия денег в бюджете, передает корреспондент Kazparvda.kz
В 2015 году все профессиональные клубы были выставлены на торги для приватизации.
"Ни одного желающего приватизировать не нашлось. Где патриотизм или что там... Ура патриотизму. В тень ушли, никто не хочет его содержать. Всем нравится, что это за счет бюджета (...) Давайте у учителей спросим или врачей, насколько им это нравится", – возмутился Абдибеков.
Глава региона сделал выбор между финансированием профессионального спорта в Карагандинской области и выплатой зарплаты учителям и врачам.
"Да, у нас нет денег, чтобы сдержать клубы на уровне европейских чемпионов. Мы об этом открыто говорим и не стесняемся. У нас нет таких денег в бюджете. Учителям не хватает денег заплатить зарплату. Куда деньги направить? В профессиональный спорт или выплатить учителям зарплату? Я думаю, что правильнее выплачивать учителям зарплату", – сказал он.
Так, по словам акима, в регионе сократили расходы на спортивную сферу. В 2016 году выделено 6 млрд тенге.
"Приняли решение: "Болат" темиртауский с "Шахтером" объединить, это будет один комплекс, который будет работать в этом направлении, так мы сократили административные затраты. Касательно клуба "Тулпар", мы его окончательно не закрываем, сейчас нет денег на его содержание, будут лучшие времена – вернемся. Федерация футбола взяла под свое крыло этот мини-футбольный клуб, они поддержали", – сообщил журналистам Абдибеков.