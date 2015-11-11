Спорт
ФК "Тараз" покидает олимпийский чемпион
Ерзат Сергазин
Очередной клуб Казахстанской футбольной премьер-лиги остался без главного тренера, "Тараз" решил не продлевать контракт с Евгением Яровенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В завершившемся сезоне подопечные Яровенко в чемпионате страны заняли девятое место и сохранили прописку в высшем дивизионе Премьер-лиги. В начале сезона перед "Таразом" ставилась задача попасть в первую шестерку, чего футболистам из одноименного города сделать не удалось.

Отметим, что Евгений Яровенко является единственным уроженцем Казахстана, которому удалось стать олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу в Сеуле-1988.

Примечательно, что по окончании сезона уже целый ряд клубов Премьер-лиги расстались со своими тренерами. Так, "Актобе" покинул Йоане Андоне, "Кайсар" расстался с Федором Щербаченко, и вот теперь "Тараз" объявил о прекращении сотрудничества с Яровенко.

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