ФК "Тараз" покидает олимпийский чемпион

Очередной клуб Казахстанской футбольной премьер-лиги остался без главного тренера, "Тараз" решил не продлевать контракт с Евгением Яровенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В завершившемся сезоне подопечные Яровенко в чемпионате страны заняли девятое место и сохранили прописку в высшем дивизионе Премьер-лиги. В начале сезона перед "Таразом" ставилась задача попасть в первую шестерку, чего футболистам из одноименного города сделать не удалось.
Отметим, что Евгений Яровенко является единственным уроженцем Казахстана, которому удалось стать олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу в Сеуле-1988.
Примечательно, что по окончании сезона уже целый ряд клубов Премьер-лиги расстались со своими тренерами. Так, "Актобе" покинул Йоане Андоне, "Кайсар" расстался с Федором Щербаченко, и вот теперь "Тараз" объявил о прекращении сотрудничества с Яровенко.