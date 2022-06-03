Флаг – это святое!

Так считает учитель начальной военной подготовки сержант Абилкаир Даулетов, бросившийся еще с двумя парнями вытаскивать государственный флаг из-под рухнувшей кровли.

ЧП случилось майским вечером во время футбольного матча на Центральном стадионе имени Кажымукана. Порывом сильного ветра сорвало кровлю, рухнувшую на территорию чаши стадиона. Футбольные фанаты ахнули, увидев летящие огромные куски металлопрофиля, приземлившиеся в районе зрительской трибуны. Самые смелые болельщики кинулись к листам металлопрофиля, переживая, что под завалами могут быть люди. Уже позже станет известно, что площадь двух фрагментов сос­тавляла 400 кв. метров. Абилкаир Даулетов, поднимая лист металла, увидел под ним голубой флаг и вместе с помощниками стал вытаскивать знамя. Педагог говорит, что в тот момент старались достать полотнище, закрепленное на флагштоке, не повредив его. В голове пульсировала мысль: флаг не должен лежать на земле, он должен высоко и гордо парить на фоне неба, ведь это наша гордость. О том, что он рискует жизнью, даже не думал.

Видео, на котором запечатлен момент, когда из-под кровли дос­тают флаг, стало вирусным и разлетелось в социальных сетях. Его посмотрели десятки тысяч пользователей, оставив свои восторженные комментарии.

Ролик опубликовал в TikTok пользователь @ernar_ahmetjan.

Вместе с учителем государственный флаг спасали Намаз Нуркен и Бекмурат Караев. Шымкентцы считают их истинными патриотами, которые в такую минуту думали не о своей безопасности, а о главном символе государственности. Это подтверж­дают и более одной тысячи комментариев, в которых пользователи соцсетей не скрывают своих эмоций, восторженно отзываясь о героях дня, и ставят их в пример всем казахстанцам.

25-летний Нуркен Намаз, отвечая на вопрос, почему в такой опасной для жизни ситуации для него было важно спасти флаг, подчеркнул, что государственный флаг – это наш самый дорогой символ, он всегда должен быть на высоте.