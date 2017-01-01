Флаг Казахстана установлен перед залом Совбеза ООН в Нью-Йорке

Политика
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялась церемония установления государственного флага Республики Казахстан перед залом Совета безопасности ООН, а также табличек с наименованием нашей страны за столами переговоров в зале Совета и в комнате для закрытых консультаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Одновременно были установлены флаги и именные таблички других вновь избранных непостоянных членов Совбеза – Боливии, Италии, Швеции и Эфиопии, чьи полномочия также начинаются сегодня, 1 января. Казахстан и указанные страны сменили, соответственно, Малайзию, Венесуэлу, Испанию, Новую Зеландию и Анголу. Данная церемония ознаменовала старт работы в Совете новой пятерки непостоянных членов.

В МИДе напомнили, что победа в электоральной кампании на пост непостоянного члена Совета безопасности на период 2017-2018 годы от Азиатско-тихоокеанской группы стала для Казахстана главным внешнеполитическим итогом 2016 года. "

Наша страна стала первой страной из Центральной Азии, избранной в этот важнейший глобальный политический орган. В соответствии с Уставом ООН, Совет безопасности является одним из главных органов Организации, решения которого имеют юридически обязывающий характер. Для обеспечения быстрых и эффективных действий ООН ее государства-члены возложили на СБ главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и согласились в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет действует от их имени", – отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, которое 28 декабря 2016 года возглавил Кайрат Абдрахманов. Он сменил на этом посту Ерлана Идрисова. Экс-глава МИД Идрисов назначен послом РК в Великобритании

Первое календарное заседание СБ ООН в 2017 году запланировано на 3 января.

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