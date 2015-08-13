Флаг ВВС отправят в космос Свежий выпуск 480 Дина МАХАМБЕТОВА, Астана

В настоящее время этот важный атрибут уже передан ему представителями управления главнокомандующего Силами воздушной обороны. Стоит отметить, что Айдын Аимбетов, получив специальность «летчик-инженер», с 1993 года проходил воинскую службу в войсковой части 21751 Сил воздушной обороны ВС РК. Выполнял полеты на МиГ-23 и Л-39.

В 2002 году летчика рекомендовали включить в отряд космонавтов Казахстана. Чуть позже он приступил к подготовке в составе группы кандидатов, а уже через 3 года получил квалификацию «космонавт-испытатель». В 2014 году ему было присвоено воинское звание полковник ВВС РК.

Полет в космос на пилотируемом корабле «Союз ТМА-18 М» запланирован на начало сентября текущего года. Айдын Аимбетов отправится на Меж­дународную космическую станцию в компании с космонавтом Сергеем Волковым (Роскосмос) и астронавтом Андреасом Могенсеном (Европейское космическое агентство).