Флэшмоб – на удачу

Около 150 человек выступили в качестве участников динамичного танца в поддержку наших спорт­сменов. Специальной гостьей акции болельщиков стала мастер спорта международного класса РК по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Азиатских игр, призер Кубков мира, участница Олимпийских игр в Лондоне Анна Алябьева.

«Сейчас в Сочи сильнейшие из сильнейших готовятся защитить честь страны на спортивных аренах. Давайте пожелаем им удачи! Пусть казахстанский флаг не единожды поднимется над пьедесталом», – обратилась она к участникам флэшмоба.

Продолжением прог­раммы стали конкурсы и викторины на знание истории отечественного спорта. Самым эрудированным участникам торжественно вручили призы от Национальной олимпийской сборной РК.

Айнур КЕМБАЕВА