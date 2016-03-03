Свежий выпуск

​Флэшмоб с оригами

Уак МАНБЕТЕЕВ

С раннего утра офис филиа­ла напоминал мастерскую «Умелые руки»: вооружившись ножницами и бумагой, партийцы вдохновенно осваивали такой древний вид декоративно-прикладного искусства, как оригами.

Фигурки журавлей и бутоны тюльпанов были выдержаны в партийных цветах – красном и желтом, весеннего настрое­ния добавлял ярко-зеленый стебель. Результатом часовой кропотливой работы стали более 200 оригами – с ними активисты партии и вышли на улицы мегаполиса. Основными пунктами в маршруте следования значились Парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев и алматинский Арбат.

Разъясняя суть проводимой акции, коммунисты сообщали прохожим, что во все времена журавли считались священными птицами, а тюльпаны – символами обновления и любви. Использование этих образов не случайно, утверж­дают активис­ты, поскольку КНПК сегодня – это партия незыблемых учений построе­ния коммунистического общества на обновленных паритетных началах.

– Принципы коммунизма, на которых основана наша идеология, постоянно совершенствуются, как и окружающий нас мир, – говорит руководитель Алматинского предвыборного штаба КНПК и кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов. – Сегодня мы уже не можем слепо перенимать политическую практику своих предшественников без учета современных тенденций.

Коммунисты намерены максимально использовать агитационный период для продуктивного продвижения в массы политической программы партии. Сегодняшняя флэшмоб-акция с оригами – еще один эксперимент с формами и методами донесения информации до своих потенциальных избирателей.

В завершение мероприятия партийцы поблагодарили заинтересовавшихся горожан за внимание к деятельности КНПК и сделали памятные фото с оригами. 

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