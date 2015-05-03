Флойд Мейвезер победил по очкам Мэнни Пакьяо

Спорт
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший одержал победу над филиппинцем Мэнни Пакьяо единогласным решением судей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.

Их поединок состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам все три рефери единогласным решением отдали победу Мейвезеру – 118:110, 116:112, 116:112.

Таким образом, Мейвезер, которого называют лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории, одержал 48-ю победу в 48 боях, 26 из которых завершились нокаутом. Американец к своим двум титулам WBA и WBC прибавил еще один пояс – WBO, принадлежавший Пакьяо.

Пакьяо потерпел шестое поражение при 57 победах и двух ничейных исходах.

Накануне на взвешивании Пакьяо показал на весах 65,8 кг, вес Мейвезера составил 66,2 кг.

Ранее сообщалось, что гонорар Мейвезера за этот бой составит $120 млн, а Пакьяо заработает $80 млн.

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