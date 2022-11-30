ФНБ "Самрук-Казына" вновь упрекнули за хранение "народных денег" на депозитах

Экономика
Тусупбекова Лаура
корреспондент

По состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге или на 24%, это не считая остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Мажилиса Юрий Ли обвинил фонд "Самрук-Казына" в невыплате в бюджет доходов и хранении их на депозитах в банках. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz.

По его словам, полученные доходы фонд не выплачивает в качестве дивидендов в бюджет, а хранит на депозитах в банках. Банки потом используют эти деньги, вкладывая в государственные ценные бумаги на бирже и получают прибыль, которая освобождена от налогов. При этом сам фонд "Самрук-Казына" и республиканский бюджет продолжают брать в долг неся расходы по процентам. По словам депутата, налицо неэффективное управление народными деньгами.

"27 сентября 2022 года Казахстанская фондовая биржа сообщила, что консолидированный чистый доход фонда "Самрук-Казына" за 2021 год составил 1,6 трлн тенге при этом на выплату дивидендов будет направлено 170 млрд тенге.  Остаток суммы в размере 1,4 трлн тенге, остается в распоряжении фонда для финансирования инвестиционных программ, погашения долговых обязательств и приобретения активов. Финансовые резервы, свободные потоки наличности, остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора хранятся в банках второго уровня. Общая сумма составляет колоссальный объем ликвидности, и мы смело можем именовать его как "народные деньги": государство с его доминирующей ролью в экономике страны остается основным кредитором и клиентом для банковского сектора", - сказал депутат.

Он напомнил, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра "народными деньгами" на Казахстанской фондовой бирже.

"Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг, по данным Казахстанской фондовой биржи сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 1 октября 2022 года составила 19,5 трлн тенге. Доходность размещаемых государственных ценных бумаг Министерства финансов выросла в сентябре 2022 года до 13,9-15,16%. Наибольшим спросом пользовались облигации Министерства финансов со сроком обращения менее 1 года, спрос по которым составил 430%, а доходность на уровне 14,5%. По состоянию на 1 октября 2021 года сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже составляла 17,6 трлн тенге, то есть разница за один года выросла почти на 2 трлн тенге", - констатировал Юрий Ли.

При этом, согласно неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности фонда "Самрук-Казына" по состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге или на 24%, это не считая остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг.

"Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, при этом совсем не проглядывается позитивный эффект влияния ликвидности квазигосударственного сектора на кредитный рынок страны, в частности на кредитование реального сектора экономики. Еще одними бенефициарами от управления народными финансами являются иностранные кредиторы, например, 25 ноября текущего года стало известно о строительстве ветряной электростанции на юго-востоке страны, в этой связи фонд "Самрук-Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" займут 1,4 млрд долларов США или 659 млрд тенге по текущему курсу", - сказал мажилисмен.

В этой связи депутат требует провести аудит эффективности и проверку на соответствие рыночным условиям и национальным интересам всех действующих депозитных договоров и договоров на банковское обслуживание, заключенных между банками второго уровня и субъектами квазигосударственного сектора, в том числе на предмет нерыночных ограничений по изъятию денег с банковских счетов, а также всех сделок по конвертации депозитов субъектов квазигосударственного сектора в банках второго уровня на корпоративные ценные бумаги таких банков за последние три года по настоящее время.

Также депутат считает, что Генпрокуратуре и Антикору необходимо провести масштабную проверку в этом направлении.

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