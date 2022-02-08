Фонарей уютный свет

В Актобе креативно подошли к ночному освещению улиц.

Одно из высочайших сооружений областного центра – телевизионная вышка. На 180-мет­ровом объекте кипит работа электриков, занимающихся установкой иллюминации.

– Я живу в одном из жилых массивов пригорода. И вечерами после напряженного ­рабочего дня люблю смотреть на телевышку. Ночью издалека она напоминает Пизанскую башню. Глядишь на нее, и охватывает романтическое настроение, – рассказывает горожанка Алина.

Вскоре ее ожидает сюрприз – любимый объект теперь засияет иначе, найдено новое дизайнерское решение.

– Монтажные работы завершили в прошлом году. Сейчас подбираем цветовую гамму, она станет более динамичной, то есть цвета будут меняться. В течение недели завершим процесс. Объект необычный, были сложности, но все преодо­лели, – отметил представитель подрядной организации Улан Козбаков.

Также осовременили и другие места областного центра. Ранее сквер Абая украсил светодиодный тоннель высотой 11, длиной 40 метров. Светодиодные фонари в большом количестве установлены вдоль автомобильных дорог, аллей и прогулочных зон. Налажено освещение и во дворах. Жил­городок, улицы Тургенева, Пацаева, проспект Абилкайыр-хана и другие к лунному свету добавили лучи фонарей.

На Аллее шахматистов установлено 124 фонаря, на Аллее влюбленных – 84. К лучшему изменили сквер Достық 13 инновационных торшеров. Украшением улицы Пацаева стали 58 энерго­сберегающих led-светильников, дающих уютный желтый свет. Вскоре подобное оборудование появится и на соседних улицах. Еще по городу устанавливают 7 высоких матчевых опор на проблемных участках, на очереди – 18.

Иллюминация не только при­дает эстетичность облику Актобе, но и в первую очередь обеспечивает безопасность запозднившимся прохожим в темное время суток.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в планах создать условия и для велосипедистов, которые, кстати, предпочитают вертеть педали рано утром или же поздно вечером, когда их путь пересекают минимум людей. Появятся велодорожки общей протяженностью 52 километра. Тем самым решаются две ключевые проблемы – улучшается экология города за счет минимизации использования автомобилей, а также привлекается как можно большее чис­ло актюбинцев к здоровому образу жизни.