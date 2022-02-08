Фонарей уютный свет

519
Жанат Сисекенова

В Актобе креативно подошли к ночному освещению улиц.

Одно из высочайших сооружений областного центра – телевизионная вышка. На 180-мет­ровом объекте кипит работа электриков, занимающихся установкой иллюминации.

– Я живу в одном из жилых массивов пригорода. И вечерами после напряженного ­рабочего дня люблю смотреть на телевышку. Ночью издалека она напоминает Пизанскую башню. Глядишь на нее, и охватывает романтическое настроение, – рассказывает горожанка Алина.

Вскоре ее ожидает сюрприз – любимый объект теперь засияет иначе, найдено новое дизайнерское решение.

– Монтажные работы завершили в прошлом году. Сейчас подбираем цветовую гамму, она станет более динамичной, то есть цвета будут меняться. В течение недели завершим процесс. Объект необычный, были сложности, но все преодо­лели, – отметил представитель подрядной организации Улан Козбаков.

Также осовременили и другие места областного центра. Ранее сквер Абая украсил светодиодный тоннель высотой 11, длиной 40 метров. Светодиодные фонари в большом количестве установлены вдоль автомобильных дорог, аллей и прогулочных зон. Налажено освещение и во дворах. Жил­городок, улицы Тургенева, Пацаева, проспект Абилкайыр-хана и другие к лунному свету добавили лучи фонарей.

На Аллее шахматистов установлено 124 фонаря, на Аллее влюбленных – 84. К лучшему изменили сквер Достық 13 инновационных торшеров. Украшением улицы Пацаева стали 58 энерго­сберегающих led-светильников, дающих уютный желтый свет. Вскоре подобное оборудование появится и на соседних улицах. Еще по городу устанавливают 7 высоких матчевых опор на проблемных участках, на очереди – 18.

Иллюминация не только при­дает эстетичность облику Актобе, но и в первую очередь обеспечивает безопасность запозднившимся прохожим в темное время суток.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в планах создать условия и для велосипедистов, которые, кстати, предпочитают вертеть педали рано утром или же поздно вечером, когда их путь пересекают минимум людей. Появятся велодорожки общей протяженностью 52 километра. Тем самым решаются две ключевые проблемы – улучшается экология города за счет минимизации использования автомобилей, а также привлекается как можно большее чис­ло актюбинцев к здоровому образу жизни.

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Бронзовый танец с лентой
Готовность к высоким скоростям
Инклюзия как стратегический приоритет
Две победы на старте
Портреты на стекле
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Субботнику дождь не помеха
Предусмотрены технологии чистого угля
Ожидается строительство еще двух заводов
Ключи от надежды
Степные озера получат паспорта
К проактивному реагированию на киберугрозы
Меняется система аттестации педагогов
Правовая основа модернизации страны
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]