Общество
Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом
Елена Ульянкина, Карагандинская область

Доверяй своим

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» создан полгода назад по поручению Главы государства. Его миссия – решение проблем казахстанцев в сферах медицины, образования, культуры и спорта. Бюджет благотворительной организации пополняется изо дня в день. Деньги перечисляют промышленные предприятия Казахстана, банки, страховые компании, крупные товаропроизводители и центральные госорганы. Доход превысил 135 млрд тенге. На что расходуются эти деньги и кому помогает фонд «Қазақстан халқына», рассказал его председатель Болат Жамишев. Вчера он посетил Карагандинскую область и провел встречу с общественностью.

– Изначально мы объявили о том, что фонд будет обеспечивать детей с орфанными заболеваниями, поскольку лекарства для них очень дорогие, – сказал Болат Жамишев. – Но возникли проблемы. Мы с Минздравом составили список детей, которых необходимо обеспечить лекарствами. Он включал 198 человек. По 38 детям получили все медицинские данные, а по остальным 160 – нет. Это при том, что мы три месяца согласовывали список больных детей. В результате мы решили изменить подход и привлечь к обеспечению лекарствами СК «Фармация», потому что она для этого и создана.

Надо отметить, что «Қазақстан халқына» уделяет большое внимание решению проблем в сфере медицины. Каждый день от казахстанцев сюда поступают просьбы о финансовой помощи на лечение. Их чаще всего подают через сайт фонда qazaqstanhalqyna.kz. Одни просят деньги на операции в клиниках Казахстана, другие – за рубежом.

– Мы получили около 300 заявок от людей, которые хотят лечиться за рубежом. Всем им мы отказали, – продолжил председатель общественного фонда и объяснил почему. – Наша позиция такова: за границу мы будем отправлять только тех, кому медпомощь не может быть оказана в Казахстане. На то, во-первых, должно быть соответствующее подтверждение медицинской организации. Во-вторых, необходимо заключение Минздрава о том, по каким причинам он не может профинансировать лечение из бюджета. Например, недавно мы оплатили чартер для мальчика, который отправился на лечение в Корею. Отправить его регулярным рейсом было невозможно.

Карагандинцы, в свою очередь, внес­ли предложения о социальных проектах, которыми можно расширить сферу деятельности фонда. В частности, руководитель ОО «Союз многодетных матерей Talbesyk» Ляззат Кожахметова попросила создать «горячую линию» по оказанию психологической помощи матерям, воспитывающим детей-инвалидов. Поскольку они, оставшись один на один со своей бедой, нуждаются в поддержке. Ведь, согласно статистике, большинство отцов детей с ограниченными возможностями не выдерживают моральной нагрузки и бросают свои семьи.

Член Общественного совета Карагандинской области Марат Тусупов попросил уделить внимание популяризации посмертного донорства. В Казахстане более 3 тыс. человек стоят в очереди за почками, печенью, легким или сердцем. Чаще всего такие люди умирают, не дождавшись пересадки, потому что в нашей стране люди негативно относятся к посмертному донорству органов.

Болат Жамишев заверил, что ни одно из предложений не останется без внимания.

В конце встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве общественного фонда «Қазақстан халқына» и акимата Карагандинской области.

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