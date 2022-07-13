Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом

Доверяй своим

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» создан полгода назад по поручению Главы государства. Его миссия – решение проблем казахстанцев в сферах медицины, образования, культуры и спорта. Бюджет благотворительной организации пополняется изо дня в день. Деньги перечисляют промышленные предприятия Казахстана, банки, страховые компании, крупные товаропроизводители и центральные госорганы. Доход превысил 135 млрд тенге. На что расходуются эти деньги и кому помогает фонд «Қазақстан халқына», рассказал его председатель Болат Жамишев. Вчера он посетил Карагандинскую область и провел встречу с общественностью.

– Изначально мы объявили о том, что фонд будет обеспечивать детей с орфанными заболеваниями, поскольку лекарства для них очень дорогие, – сказал Болат Жамишев. – Но возникли проблемы. Мы с Минздравом составили список детей, которых необходимо обеспечить лекарствами. Он включал 198 человек. По 38 детям получили все медицинские данные, а по остальным 160 – нет. Это при том, что мы три месяца согласовывали список больных детей. В результате мы решили изменить подход и привлечь к обеспечению лекарствами СК «Фармация», потому что она для этого и создана.

Надо отметить, что «Қазақстан халқына» уделяет большое внимание решению проблем в сфере медицины. Каждый день от казахстанцев сюда поступают просьбы о финансовой помощи на лечение. Их чаще всего подают через сайт фонда qazaqstanhalqyna.kz. Одни просят деньги на операции в клиниках Казахстана, другие – за рубежом.

– Мы получили около 300 заявок от людей, которые хотят лечиться за рубежом. Всем им мы отказали, – продолжил председатель общественного фонда и объяснил почему. – Наша позиция такова: за границу мы будем отправлять только тех, кому медпомощь не может быть оказана в Казахстане. На то, во-первых, должно быть соответствующее подтверждение медицинской организации. Во-вторых, необходимо заключение Минздрава о том, по каким причинам он не может профинансировать лечение из бюджета. Например, недавно мы оплатили чартер для мальчика, который отправился на лечение в Корею. Отправить его регулярным рейсом было невозможно.

Карагандинцы, в свою очередь, внес­ли предложения о социальных проектах, которыми можно расширить сферу деятельности фонда. В частности, руководитель ОО «Союз многодетных матерей Talbesyk» Ляззат Кожахметова попросила создать «горячую линию» по оказанию психологической помощи матерям, воспитывающим детей-инвалидов. Поскольку они, оставшись один на один со своей бедой, нуждаются в поддержке. Ведь, согласно статистике, большинство отцов детей с ограниченными возможностями не выдерживают моральной нагрузки и бросают свои семьи.

Член Общественного совета Карагандинской области Марат Тусупов попросил уделить внимание популяризации посмертного донорства. В Казахстане более 3 тыс. человек стоят в очереди за почками, печенью, легким или сердцем. Чаще всего такие люди умирают, не дождавшись пересадки, потому что в нашей стране люди негативно относятся к посмертному донорству органов.

Болат Жамишев заверил, что ни одно из предложений не останется без внимания.

В конце встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве общественного фонда «Қазақстан халқына» и акимата Карагандинской области.