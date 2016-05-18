Фонд "Даму" увеличил число заемщиков до 19 298 человек

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта ortcom.kz
Председатель правления фонда "Даму" Каныш Тулеушин рассказал о результатах реализации программ за четыре месяца 2016 года, передает Kazpravda.kz

"По программе фондирования банков второго уровня количество заемщиков на 1 апреля 2016 года составляет 19 298. За четыре месяца 2016 года прирост составил 35,7%, увеличившись до 1 140 заемщиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (840 заемщиков). Общая сумма кредитов составила 1 трлн 253 млрд тенге. За четыре месяца прирост составил 34%, увеличившись до 80 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (59,6 млрд. тенге)", – отметил он на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

По программе субсидирования ставки вознаграждения по кредитам на 16 мая заключено 7 369 договоров. За четыре месяца 2016 года прирост составил 29,4%, увеличившись до 550 проектов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (425 проектов). Общая сумма кредитов – 1 трлн 414 млрд тенге. Прирост составил 3,4%, увеличившись до 48,6 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (46,8 млрд тенге).

По программе гарантирования кредитов на 16 мая, количество договоров гарантирования составило 1 886. За четыре месяца прирост составил 74,8%, увеличившись до 220 договоров по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (131 договор гарантирования). Сумма кредитов на 16 мая составляет 71 млрд тенге. За четыре месяца прирост составил 21,3%, увеличившись до 5,6 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,6 млрд тенге).

Также "Даму" занимается обучением  предпринимателей. Так, по проекту "Поддержка открытия нового бизнеса" обучение прошли 697 человек.

"По проекту Поддержка предпринимательских инициатив студенческой молодежи" прошли 528 человек, которые в дальнейшем получат консультационное сопровождение в Центрах обслуживания предпринимателей (ЦОП), помощь в разработке бизнес-планов и поддержку наставников", – сказал Тулеушин.

Центры обслуживания предпринимателей (ЦОП) за четыре месяца 2016 года приняли 30 511 клиентов, что на 55% выше аналогичного периода 2015 года (19 663 клиентов). За четыре месяца 2016 года в ЦОПах было оказано 47 697 услуг, что на 51,8% выше аналогичного периода прошлого года (31 420 услуг).

Мобильные центры поддержки предпринимательства (МЦПП) за четыре месяца 2016 года приняли 3 252 клиентов, что на 67,8 % выше аналогичного периода 2015 года (1 937 клиентов). За четыре месяца 2016 года в МЦПП было оказано 4 185 услуг, что на 72,9% выше аналогичного периода прошлого года (2 420 услуг).

