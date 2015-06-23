Фонд переименован, цели прежние Свежий выпуск Алевтина ДОНСКИХ

Помимо финансового и инвестиционного кредитования, его средства теперь могут использоваться как гранты государствам – участникам фонда. Они будут предоставляться за счет доли чистой прибыли фонда для финансирования государственных программ в социальной сфере. Напомню, размер фонда составляет 8,5 млрд долларов. Он был учрежден в 2009 году правительствами шести стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Цель фонда – содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечение их экономической и финансовой стабильности, поддержка интеграционных процессов в регионе.



