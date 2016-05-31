​Фонд помогает студентам

Для КарГТУ такие встречи стали доброй традицией: фонд, существующий с 1955 года, активно способствует внедрению дуальной системы образования, которая берет истоки в Германии. На проекты международного сотрудничества эта организация направляет до половины своего бюджета.

С 2007 года представительство фонда начало работу в Казахстане. Его специалисты оказывают поддержку студентам казахстанских вузов в виде грантов. Стипендиатами структуры в разное время были почти 100 казахстанцев.