​Фонд помогает студентам

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Для КарГТУ такие встречи стали доброй традицией: фонд, существующий с 1955 года, активно способствует внедрению дуальной системы образования, которая берет истоки в Германии. На проекты международного сотрудничества эта организация направляет до половины своего бюджета.

С 2007 года представительство фонда начало работу в Казахстане. Его специалисты оказывают поддержку студентам казахстанских вузов в виде грантов. Стипендиатами структуры в разное время были почти 100 казахстанцев. 

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