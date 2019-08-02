Фонд помощи алиментщикам хотят создать в РК

Общество
Жанат Тукпиев
Фото @Kazpravda.kz
В Казахстане могут создать специальный фонд помощи алиментщикам. Об сообщил глава Министерства юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Во время обсуждения в Парламенте мы будем дополнительно изучать этот вопрос, но идея через 3-5 лет выйти на создание такого фонда есть. Сейчас я затрудняюсь прогнозировать временные параметры, потому что, прежде всего, это связано с экономикой. Нужно определиться с потребностью, с источниками, сейчас это только первое приближение. Мы работаем в этом направлении", – сказал Бекетаев.

Министр отметил, что концепция фонда строится на опыте зарубежных стран.

"Мы этот опыт внимательно изучили – например, в Финляндии существует фонд, который помогает плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, когда, например, они потеряли работу, или заболели. Они берут деньги в фонде для выплаты алиментов, и впоследствии, когда у них все налаживается, они возвращают деньги в фонд. Ведь не всегда есть возможность взять кредит в банке или взять деньги в долг. Фонд существует именно для выплаты алиментов, на другие цели брать оттуда деньги нельзя", – сообщил Бекетаев.

По его словам, для того чтобы создать такой фонд в Казахстане необходимо понять, сколько алиментов, и какие категории могут туда обращаться.

"Все это надо изучить. Нельзя этот фонд создать на пустом месте. Нужно также понимать и то, как он будет соотноситься и с другими социальными выплатами. Сегодня на встрече одна из представительниц НПО подняла еще один важный вопрос, связанный с фондом: изучение состояния дел в семье. Кому-то положено, кому-то нет. Могут быть перекосы или мошенничества. Поэтому, мы к этому вопросу очень осторожно подходим", – подчеркнул глава ведомства.

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