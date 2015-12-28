​Фонд приходит на помощь

На фоне экономической нестабильнос­ти в мире государственная поддержка отечественного малого и среднего бизнеса приобретает особую актуальность. В числе финансовых и нефинансовых инструментов – упрощение системы регулирования бизнеса, государственное субсидирование и гарантирование, льготное кредитование.

На рынке сельского микрокредитования активно действует АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», дочерняя компания холдинга «КазАгро». Вот уже в течение 10 лет компания занимает нишу по финансированию сельского микробизнеса, семейных предприятий.

Как рассказал председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Нармухан Сарыбаев, к настоящему времени фондом выдано более 100 тыс. займов, а их финансовый эквивалент достиг 120 млрд тенге. Многие из них, начав с микрокредитов и получив второй, третий займы, сегодня прочно стоят на ногах и обеспечивают сельчан работой, а потребителей – собственной сельхозпродукцией.

По данным фонда, кредитный порт­фель в текущем году увеличился на 120% и составил 68,4 млрд тенге, число активных заемщиков, включая заемщиков микрофинансовых организаций, прокредитованных фондом, превысило 33,4 тыс. человек.

Особого внимания заслуживает деятельность фонда по реализации государственной программы «Агробизнес-2020», которая стала мощным импульсом для развития сельхозпроизводства. Так, по программе «Ырыс» займы выдаются на создание молочно-товарных ферм семейного типа от 50 до 100 голов. За полтора года фондом профинансированы 52 проекта на 1,9 млрд тенге.

Одна из таких ферм действует на базе КХ «Калиев» в Костанайской области. На кредитные средства здесь закуплены 100 коров симментальской породы, молокопровод, танкер-охладитель для молока, кормораздатчик. Как говорит глава хозяйства Аскар Калиев, при выходе на полную мощность ферма будет производить более 300 тонн молока в год.

Наличие неосвоенных площадей – богатый природный потенциал для развития растениеводства – позволяет Казахстану увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции в несколько раз. В работе по сбережению и экономии водных ресурсов помогают технологии капельного орошения.

По программе «Внедрение систем капельного орошения», начатой фондом в нынешнем году, профинансированы 36 проектов на 200 млн тенге. Уникальность проекта – в применении инновационных технологий интенсивного садоводства. Именно они помогают вырастить яблоневые сады, которые дадут урожай уже на третий год. По условиям программы каждому фермерскому хозяйству выделяется готовый яблоневый сад с комплексным агротехническим оснащением, на каждом из пяти гектаров которого высажено более 2 500 саженцев. На 150 га земли в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях уже разбиты семейные интенсивные яблоневые сады. В текущем году на эти цели направлено 1,7 млрд тенге.

Фонд кредитует и другие направления сельского бизнеса в рамках государственных и собственных программ.

Начиная с 2013 года фонд участвует в реализации второго направления программы «Дорожная карта занятос­ти-2020». За это время в виде микрокредитов размещено 41,9 млрд тенге, обеспечены занятостью 25 тыс. человек. Только в текущем году микрокредиты на общую сумму 11,4 млрд тенге получили более 5 тыс. сельских предпринимателей.

Средства, возвращенные заемщиками по данной программе, продолжают работать: за счет реинвестированных 4,9 млрд тенге профинансировано еще 2 тыс. проектов сельских предпринимателей.

Без участия фонда не обходится ни одна программа, предполагающая сельское микрокредитование. Более 500 жителей моно- и малых городов, получив через фонд микрокредиты по Программе развития моногородов, обрели возможность заниматься своим делом. Общая сумма финансирования составила 1,4 млрд тенге.

Для развития сельского бизнеса без ограничения целевого использования реализуется программа «Кәсіпкер». В текущем году по данной программе профинансированы 1 539 проектов на 5,7 млрд тенге.

Начиная с 2012 года совместно с Исламским банком развития фонд реа­лизует программу исламского этичес­кого микрофинансирования, оставаясь первым и единственным финансовым институтом, реализующим исламские розничные кредитные продукты. Средства выдаются на покупку сельхозтехники и оборудования, биологического актива. С момента запуска программы «Мурабаха» ею уже воспользовались свыше тысячи заемщиков фонда. Им выдано 3,3 млрд тенге.

Один из заемщиков фонда – Еренсиз Абдигазиев, глава КХ «Береке» из Алматинской области. С помощью исламского микрокредита он приобрел трактор, пресс-подборщик, плуг, погрузчик, с помощью которых оказывает услуги жителям близлежащих сел.

В рамках сотрудничества с ПРООН с целью сохранения биоразнообразия реализуется программа «Эко-Даму». Кредиты позволяют сельским бизнесменам заняться птицеводством, развивать рыбное хозяйство, наладить выпуск сувениров и подарков, открывать гостевые дома, оказывать услуги туристам. На кредитование бизнеса в Алматинской, Кызылординской, Мангистауской областях выделено 275,3 млн тенге.

Результаты деятельности компании очевидны и понятны не только ее клиентам. К примеру, в нынешнем году при помощи кредитов фонда обеспечены занятостью более 10,7 тыс. человек, засеяно порядка 300 тыс. га земли, открыты 26 молочно-товарных ферм на 1 700 голов КРС, 19 пунктов, способных принять порядка 14 тыс. тонн молока в год, 172 мини-теплицы общей производительностью порядка 860 тонн овощей, установлены системы капельного орошения на площади порядка 500 га.

Можно приводить и другие примеры реальной поддержки фондом сельского предпринимательства. Все, кто обращался за помощью, смогли открыть и расширить свое дело. Многие вскоре встанут на следующую ступеньку в бизнес-иерархии, укрепляя свое благосостояние и делая краше свои родные села.