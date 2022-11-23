Фонд промышленной политики стал очередным искусственным заменителем коммерческих банков – депутат Конуров

Мажилис , Экономика
Тусупбекова Лаура
корреспондент

По словам мажилисмена, средства Фонда идут, по большей части, на приобретение зарубежных технологий и оборудования.

 

Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров констатирует, что все изменения в промышленной политике свелись к созданию Фонда промышленной политики, который, в свою очередь стал очередным искусственным заменителем коммерческих банков, неспособных финансировать долгосрочные инвестиционные нужды производственных предприятий. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен отметил, что средства Фонда идут, по большей части, на приобретение зарубежных технологий и оборудования.

«Мы стимулируем иностранные инновации, и все больше входим в зависимость от них. Объем затрат на импорт услуг в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет почти миллиард долларов в год. В то же время в сфере поддержки отечественного инновационного процесса не происходит позитивных изменений и целенаправленной деятельности», - сказал Конуров.

По его словам, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по всей стране занимается лишь 20 тысяч специалистов. Доля этих специалистов в общем количестве занятых Казахстана отстает от среднемировых показателей в 3 раза, от развитых стран - до 10 раз. По доле расходов на научно-исследовательские разработки наше отставание - до 20 раз.

«Собственным инновациям просто неоткуда появиться, потому что в эту сферу не идут ни деньги, ни специалисты. В новом Глобальном индексе инноваций Казахстан оказался на 83-м месте из 132 стран, уступив Узбекистану, Монголии, Грузии и Армении. Мы теряем драгоценное время и уникальные возможности. В течение этого года цены на нефть и другие экспортные товары держались на очень комфортном уровне. Но сверхприбыль не была перенаправлена на развитие отечественного инновационного потенциала, системной научно-исследовательской базы и эффективной связи между наукой и производством», - выразил тревогу депутат.

Айкын Конуров подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета - это вопрос национальной безопасности, важное условие повышения доходов населения и вопрос состоятельности государства в современных условиях.

«В этой связи считаем необходимым перейти к реализации комплекса мер. Прежде всего, часть прибыли от Национального фонда направлять на развитие отечественного инновационного потенциала.  Четко определить ответственных за комплексное развитие инноваций, а также их неразрывную связь с производством. В данное время функционал размыт между четырьмя министерствами и несколькими квазигосударственными структурами», - сказал депутат.

Также, по его мнению, ключевым критерием в работе по поддержке малого и среднего бизнеса необходимо определить развитие технологического предпринимательства. Важно выработать меры поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях частного сектора.

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