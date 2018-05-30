Экономика
Фонд развития оборонно-промышленного комплекса хотят создать в Казахстане
Лаура Тусупбекова
В Казахстане планируют создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий проект закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" в первом чтении одобрил Мажилис на пленарном заседании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целях развития оборонно-промышленного комплекса предлагается создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов", – отметил, представляя проект, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

По его словам, создание Фонда обусловлено тем, что финансовая политика институтов развития и банков второго уровня не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники.

"С помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов и современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Все эти факторы позволят оздоровить финансовое состояние предприятий оборонно-промышленного комплекса", – пояснил глава МОАП.

Также, по его информации, в целях освобождения силовых ведомств от несвойственных им функций, предлагается передать министерству право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом и неиспользуемым вооружением и военной техникой специальных государственных и правоохранительных органов.

"Право распоряжения заключается в передаче указанного имущества организациям оборонно-промышленного комплекса на модернизацию, разработку новых типов вооружений и военной техники и в случае отсутствия такой необходимости передача его на реализацию с условием его экспорта и возможности ремонта и модернизации в организациях оборонно-промышленного комплекса, а также на переработку и ликвидацию", – сказал министр.

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