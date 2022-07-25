Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне

На фоне глобальной нестабильности, ухудшения настроя инвесторов по отношению к развивающимся рынкам и рос­та индекса доллара спекулятивный иностранный капитал в значительной степени вышел из государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана. Объем вложений нерезидентов опустился с пиковых значений в 863 млрд тенге до допандемийного уровня ниже 500 млрд.

Индексы Казахстанской фондовой биржи (KASE) и биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX) завершили первое полугодие со снижением на 27 и 31% соответственно.

Падение рынков более чем на 20% на сленге профессиональных участников фондового рынка называется переходом в «медвежий» рынок, тогда как обратный процесс именуется «бычьим».

Фондовый рынок Казахстана завершил первое полугодие просадкой почти на треть, восстановление зависит от ситуации с инфляцией и общего геополитического фона.

Между тем, несмотря на глубокую просадку рынка, розничная инвесторская база в стране превысила отметку в 700 тыс. человек впервые за всю историю наблюдений. Так, за первое полугодие в стране на обеих биржах (KASE и AIX) было открыто 330 тыс. новых счетов физических лиц. Таким образом, общее их число возросло до 708 тыс., или 8% от занятого населения.

«Бурный рост открытых розничных счетов помимо внедрения дистанционного сервиса их открытия мог быть обусловлен практикой параллельного открытия счетов на двух биржах для предоставления более широкого набора инвестиционных инструментов клиентам», – отмечается в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Некоторый приток розничных инвесторов также мог стимулироваться сообщениями о скором проведении народных IPO, например, «КазМунайГаза».

Несмотря на указанный рост инвесторской базы, большого интереса откупить «дно» рынка, то есть начать скупать подешевевшие финансовые инструменты и развернуть тренд в «бычьем» направлении, пока не наблюдается.

Аналитики АФК отмечают, что котировки ценных бумаг в текущем году находятся под давлением как внутренних событий – пересмотра традиционно высоких дивидендных выплат, существенного повышения доходности депозитов, продолжения роста цен на такой традиционный инструмент инвестирования, как недвижимость, так и внешних факторов, включая геополитическую напряженность, бегство иностранного капитала, глобальное ужесточение монетарных условий.

Тем не менее в среднесрочной перспективе присутствуют высокие шансы восстановления локального рынка.

«Драйверами для восстановления рынков могут послужить пересмотр дивидендной политики, обратный выкуп акций компаниями, улучшение геополитического фона, а также общее замедление инфляционных процессов», – прогнозируют эксперты АФК.

При этом дополнительный импульс поддержке интереса к фондовому рынку и его развитию должен придать планируе­мый выход на IPO компаний, находящихся под управлением ФНБ «Самрук-Қазына». В настоя­щий момент в активной фазе находится подготовка выхода на IPO ведущей нефтегазовой нацкомпании «КазМунайГаз». Как объявил в ходе международной конференции Astana Finance Days глава фонда «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, первичное публичное размещение акций КМГ планируется провести одновременно на KASE и AIX, тогда как ранее предполагалось размещение и на зарубежной площадке. При этом фонд планирует сделать IPO доступным для всех граждан Казахстана и охватить максимальное число розничных и институциональных инвесторов.

Для вовлечения широких слоев населения планируется использовать цифровую инфраструктуру Казпочты, бирж и брокеров. К примеру, можно будет купить акции не выходя из дома, используя мобильные приложения. А для отдаленных регионов – воспользоваться услугами отделений Казпочты.

Тогда же глава фонда «Самрук-Қазына» пригласил всех казахстанцев принять участие в приобретении акций ведущей нефтегазовой национальной компании страны. Представители экспертного сообщества предупреждают, что на фоне кризисных явлений в мировой экономике, включая нефтегазовый сектор, размещение акций «КазМунайГаза» необходимо провести как можно скорее.

«В условиях нарастания опасений рецессии мировой экономики инвестиционное окно для IPO «КазМунайГаза» может существенно сузиться, поэтому задержка с размещением нецелесообразна», – подчеркивают эксперты АФК.