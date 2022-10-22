Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау

Продержимся на чопиках?

С фонтанов горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, и праздничного фейерверка по случаю Дня города начался нынешний отопительный сезон в Темиртау.

Произошло все 1 октября, когда отмечалось 77-летие Казах­станской Магнитки. Праздник, как ни крути. Однако горожанам было не до ликования. Они ждали, когда в их домах включат отопление.

Тепло-то дали, но оно до потребителей не дошло. И все из-за аварий на теплотрассах, которые, не выдержав давления, стали рваться. Возмущенных горожан тоже прорвало: они начали изливаться гневными комментариями в социальных сетях.

«Вместо того чтобы салюты пускать на День города, пустили бы потраченные на них деньги на восстановление системы отопления... Город мерзнет! Надо кричать о помощи!» – говорится в одном из многочисленных откликов, оставленных на Instagram-странице энергопередающей компании «Окжетпес-Т».

«Дайте людям тепло! – потребовала в Instagram акимата Темиртау Самал Толегенова. – Сколько можно это терпеть? У меня грудной ребенок болеет. Дома холодно, особенно ночью. Что за издевательство?!»

«Живу рядом с акиматом. Нет ни отопления, ни горячей воды, – пожаловалась абонент Юлия Лобзова. – Неделю не могут устранить порыв!»

«Живем как в 90-е! С мая без горячей воды! Дома – холодина! Все болеем. Сколько это издевательство еще будет продолжаться?!» – написала в соцсети жительница города металлургов Елена Соколова.

Ситуация с отоплением в Темиртау действительно тяжелая. Степень изношенности тепловых сетей, протяженность которых – 425 км, составляет 70–80%. Из-за этого на них происходит большое количество аварий.

– Отопление в городе мы запус­кали по районам. Когда дали давление, начали рваться сети, – не скрывает создавшегося положения директор энергопередающей компании «Окжетпес-Т» Алданыш Кунуспеков. – И вот мы до сих пор их устраняем. В одном месте залатаем трубы, дефекты возникают в другом. Если в октябре прошлого года на тепловых сетях произошло 43 порыва, то в нынешнем только за 18 дней их уже 172!

Руководитель компании-услугодателя считает, что аварий на теплосетях могло быть меньше, если бы летом провели их опрессовку. Но это сделать было невозможно. Потому что в нынешнем году в Темиртау впервые за годы независимости делали реконструкцию тепловых магистралей.

Целостность системы трубопроводов была нарушена. Невозможно было пустить горячую воду и дать давление, чтобы выявить «тонкие» места. В результате дыры в трубах обнаружились уже после начала отопительного сезона.

Ну а главная причина фонтанирующих теплотрасс – их многолетний недоремонт. Из-за сдерживания роста коммунальных тарифов услугодателю стало не хватать денег на обновление сетей. А из бюджета Темиртау не выделяли ни тенге. Коммунальщикам ничего не оставалось, кроме как латать и забивать чопики в свищи на ржавых трубах.

– Учитывая физическую изношенность, ежегодно нужно было менять не менее 17 километров теплотрасс, – отмечает аким Темиртау Ораз Таурбеков. – По факту мы ремонтировали около 10–12 километров сетей в год. Конечно, такой объем никого не удовлетворял. Теперь, чтобы в течение трех лет довести уровень изношенности наших сетей хотя бы до 50%, нужно в год менять не менее 40–45 километров трубопроводов – и магистральных, и внутриквартальных.

Кампанию по замене труб системы теплоснабжения в этом году начали с двух самых крупных и «дырявых» теплотрасс. Одна из них проходит под цент­ральным проспектом Металлургов, другая – недалеко от Карметкомбината. Но и тут не обошлось без проблем.

Первую теплотрассу, длина которой составляет шесть километров, еще весной полностью демонтировали, а потом работа застопорилась. Летом проспект Металлургов стоял разрытым. С приходом осени подрядчик попытался наверстать упущенное, но его усилия ожидаемого результата не принесли. Из-за недопоставки труб, которые везли из России, сроки ремонта были сорваны.

– Хорошо, что погода в первой половине октября была теплой. Но то, что произошло с реконструкцией тепловой магистрали ТМ-3, – это полная безалаберность! – возмущен член общественного совета Темиртау Яшар Багиров. – Здесь виноваты не только подрядчик и заказчик. Это наша общая проблема. Потому что из года в год мы терпим такое безобразие!

Реконструкция второй теплотрассы тоже затянулась. Но загвоздка тут в другом. Дело в том, что тепловую магистраль ТМ-2 меняли в 2011 году. Работу проводили за счет компании «АрселорМиттал Темиртау». За 10 лет проложенная труба так износилась, что стали происходить частные утечки.

– В прошлом году она гидравлические испытания выдержала, а в этом году «стрельнула», – комментирует гендиректор ТОО «Окжетпес-Т». – Мы выявили около 150 дефектов. Когда эту стальную трубу вскрыли, то увидели, что ее как будто проело изнутри. На тот момент она эксплуатировалась всего 10 лет, а по проекту срок ее полезной службы – 25 лет.

Потом состоялась экспертиза, которая установила: трубы изготовлены из стали невысокой твердости, которая не выдерживает больших гидравлических нагрузок. Поэтому их решено было заменить – теперь уже за счет бюджета. Из него выделили 1,3 млрд тенге.

– Ситуация в городе по обеспечению теплом достаточно острая, – констатирует аким Темиртау. – Поэтому принято решение увеличить объемы ремонтов. Мы уже разработали четыре проекта по реконструкции тепловых магистралей на сумму 4,6 миллиарда тенге. Один из проектов уже за­явили в республиканский бюджет. Скорее всего, он будет профинансирован. Оставшиеся придется реализовывать за счет областного и городского бюджетов.

Около 5 млрд тенге нужно только на то, чтобы привести в порядок крупные тепловые артерии Темиртау. А есть еще внутриквартальные сети, протяженность которых составляет 170 км. С их обновлением тоже нельзя затягивать. Ведь неизвестно, сколько зим изношенные теплотрассы продержатся на чопиках и качестве советской стали.