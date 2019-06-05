В мире
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов, передает Ria.ru

Как сообщает Forbes, по размеру состояния Рианна обошла Мадонну (570 миллионов долларов), Селин Дион (450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

Отмечается, что основную часть своего состояния Рианна заработала благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – главным игроком на рынке люксовых товаров. Компанию возглавляет миллиардер Бернар Арно, чья семья занимает четвертое место в списке Forbes c состоянием 76 миллиардов долларов.

По данным издания, Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Его продукция начала продаваться в сентябре 2017 года, и уже за первые несколько недель продаж бренд заработал около 100 миллионов долларов. Значительную роль в этом сыграла возможность рекламировать косметику через Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 миллион человек, пишет Forbes.

Кроме того, Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group. Также она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.

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