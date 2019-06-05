Кроме того, Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group. Также она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.



По данным издания, Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Его продукция начала продаваться в сентябре 2017 года, и уже за первые несколько недель продаж бренд заработал около 100 миллионов долларов. Значительную роль в этом сыграла возможность рекламировать косметику через Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 миллион человек, пишет Forbes.