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Forbes назвал самых высокооплачиваемых поп-певиц мира
Журнал Forbes опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых поп-певиц мира в 2015 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Так, первое место заняла американская артистка Кэти Перри, заработавшая $135 млн. Главным источником доходов певицы стал мировой тур Prismatic World, в ходе которого она дала 126 концертов. Перри также получает прибыль от контрактов с косметическими брендами Coty и CoverGirl.

Второе место в списке у певицы Тейлор Свифт с доходом $80 млн. Ее новый альбом под названием "1989" разошелся тиражом 8,6 млн экземпляров. По оценкам экспертов Forbes, Свифт претендует на лидерство в рейтинге следующего года – ее турне идет полным ходом, принося $4 млн с каждого концерта.

Третья строчке в топе у группы Fleetwood Mac. Ее участники за год получили $59,5 млн. В Fleetwood Mac играют и мужчины, но коллектив попал в список благодаря своим двум певицам Кристин Макви и Стиви Никс.

Леди Гага заработала $59 млн и оказалась на четвертом месте. За ней в списке следует Бейонсе ($54,5 млн). Также в десятку самых богатых певиц этого года попали Бритни Спирс (6-е место, $31 млн), Дженнифер Лопес и Миранда Ламберт (7 и 8-е места – обе певицы заработали по $28,5 млн), Марайя Керри (9-е место, $27 млн) и Рианна (10-я строчка, $26 млн). Рианна в период с июня 2014 года по июнь 2015-го дала всего 9 концертов, сосредоточив силы на подготовке нового альбома Anti.

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