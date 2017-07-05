Форель на бумаге или карп на тарелке? Александр Кузенный

У меня в руках увесистый том, изданный в 2013 году. Называется он «Программа развития рыбного хозяйства Акмолинской области». Скоро документ «отметит» пятилетний юбилей, однако рыбы в местных реках да озерах не прибавилось, кроме, пожалуй, малоценного леща, точнее – подлещиков.



Что характерно, в программе констатируется слабое развитие рыбоводства, несмотря на то что в регионе 6,2 тыс. водоемов: как говорится, сама природа идет навстречу. Высока доля аборигенных видов рыб (57%), однако и их выращиванием никто не занимается. Отсюда низкое (4,3 кг в год) потреб­ление рыбной продукции на душу населения, что в 5–7 раз ниже среднемирового уровня.



«Ударить» по безрыбью целой программой, разработанной по поручению акима области, и намеревались в регионе. Тем более что перспективы, изложенные в многостраничном документе, открывались радужные. К примеру, на первом этапе (2014–2016 годы) намечалось строительство рыбопитомника для выращивания молоди ценных и высокопродуктивных видов рыб, мини-кормоцехов и мини-цехов по переработке, планировалось организовать на базе арендованных водоемов садковые линии.



На следующем этапе программы (2016–2018 годы) предусмат­ривалось внедрение интенсивных технологий выращивания рыбы, создание озерно-товарных рыбных хозяйств, развитие спортивно-любительского рыболовства.



Итоги тоже прогнозировались весомые. Приведем пару цифр: объемы добычи промысловой рыбы к 2018 году по сравнению с 2013-м должны были возрасти в 4,6 раза, достигнув 2 200 тонн годового улова. Не получилось… Без надлежащей бюджетной и административной поддержки амбициозные планы быстро пошли ко дну. А карп, линь, налим, белый амур, рипус, пелядь, форель пока так и остались красоваться на картинках изданной в честь программы книги.



Потеряно время – да, но не потеряна надежда рассказывают руководитель областного управления природопользования и природных ресурсов Руслан Аубакиров и директор ГУ «Зерендинское рыбохозяйственное предприятие» Валерий Пономаренко. Забытая и бесхозная отрасль нынче благодаря так кстати подоспевшей помощи государства начала делать первые результативные шаги.



Так, новыми правилами инвес­тиционного субсидирования предусмотрено возмещение части расходов по двум позициям: приобретение техники и оборудования для рыбоводных хозяйств и хозяйств, объединенных в кооперативы. Первые могут рассчитывать на 30% возмещения расходов, вторые – на 50%. Кроме того, для выращивания осетровых, лососевых, карповых видов планируется субсидирование кормов в размере 30%.



Помощь государства – это хорошо, однако поддержку на местном уровне тоже никто не отменял. При изучении темы мне приходилось сталкиваться с разными фактами. В частности, узнал, что Руслан Аубакиров во время отпуска ездил в Россию, чтобы закупить там посадочный материал сиговых для ведомст­венного маточного водоема.



Покупателей ниже рангом теперь к икре сиговых на версту не подпускают – самим материа­ла не хватает. Таким образом, в 2016-м у российских коллег было приобретено 6 млн личинок и 5 млн половозрелой икры пеляди, в 2017 году – 15 млн личинок пеляди.



А давно ли россияне точно так же покупали икру и личинок у нас? Потребности покрывал Зерендинский рыбопитомник, построенный еще в 1968 году. В кризисные времена предприятие переходило из рук в руки, менялись хозяева, но не менялось отношение к отрасли. В лучшем случае рыбоводы имели треть финансирования от заявленной суммы.



Два года назад обветшалый вконец рыбопитомник оказался в коммунальной собственности. И тем не менее директору предприятия Валерию Пономаренко при содействии ведомственного руководства удалось вернуть его к жизни.



Во время нашей последней встречи с Валерием Григорьевичем он впервые о проблемах говорил меньше, чем о проделанной работе. Разумеется, 32 млн тенге годового содержания для рыбопитомника явно недостаточно, однако и с таким бюджетом, по мнению директора, можно развиваться. В частности, предприятием приобретены две новые специализированные машины для перевозки рыбопосадочного материала, колесный трактор, определены маточные водоемы по выращиванию пеляди, карпа, карася, их уже успели частично зарыбить. Вокруг двух прудов установили ночные фонари, на свет которых в ночное время слетается масса мошкары. Падая в воду, она служит лучшим для рыбы кормом.



…Помнится, в свой недавний приезд на предприятие я застал рыбоводов инкубационного цеха за любопытным занятием: сачками они вылавливали в огромных ваннах карпов, взвешивали их, а затем помещали на «операционный» стол. И вот здесь начиналось самое интерес­ное. Каждая пойманная рыбина получала укол нерестина для ускоренного созревания икры маточного поголовья.



Холодная весна и холодное начало лета задерживали процесс икромета, чего допускать было нельзя. Искусственное вмешательство в «роды» с помощью инъекции «рыбьего гормона» позволило повысить качество потомства, увеличить процент его приживаемости.



За действиями опытных специалистов следили пять студенток из аграрного университета Астаны, проходивших в Зеренде практику.



– Наверное, полезные навыки получают здесь будущие ихтио­логи? – спросил я у Валерия Пономаренко.



– Навыки-то хорошие, только они молодежь мало интересуют, – прозвучал неожиданный ответ. – Еще ни один из практикантов не вернулся с дипломом в рыбный питомник. Кадры нам ох как нужны!



Прежде «костяк» коллектива составляли ветераны-практики, которые часто давали фору молодым ихтиологам. Теперь нет ни практиков, ни дипломированных специалистов. На факультет рыбного хозяйства в основном попадают те, кто не смог поступить на более прес­тижные по нынешним меркам специальности. Хотя... как знать, на тех же молодых специалистов рыбного хозяйства распространяется госпрограмма «С дипломом – в село!», гарантирующая им социальную поддержку.



Думается, настала пора начис­тоту поговорить о товарной рыбе. В столичной области сегодня насчитывается 21 рыбоводческое хозяйство, и опыт показывает, что этого явно мало. После введения механизма целевых государственных субсидий их число наверняка возрастет, однако не каждый арендатор сможет ими воспользоваться.



Субсидирование – тот самый случай, когда на государство надейся, а сам не плошай! Произведенные затраты будут покрываться из казны лишь при условии определенного выхода товарной продукции. То есть сначала нужно зарыбить водоем, вырастить рыбку, поймать, продать, а уж потом последуют бюджетные денежки.



В 2017 году озерные товарно-рыбные хозяйства, чтобы удержаться на плаву, должны поставить на потребительский рынок минимум по 17 тонн рыбной продукции, в основном – карпа. А затем ежегодно увеличивать объемы его добычи на 2–3 тонны. Ведь чем хороши озерные товарно-рыбные хозяйства? Тем, что на них не распространяются правила рыболовства, кроме плановых показателей. Арендаторы сами устанавливают лимиты отлова, сами определяют вид продукции и способы ее добычи.



Карповые, сиговые виды рыб – традиционны для Акмолинской области. Поэтому не стоит изобретать катамаран и затевать устройство неких садковых линий и форелевых хозяйств. Ибо климатические условия на севере страны не позволяют содержать садки и форелевые питомники круглый год, а сезонная их работа не дает необходимого уровня рентабельности.



Теперь о том, что имеем. Лимит отлова в водоемах области в 2017 году определен в количестве 837 тонн. На практике даже такое скромное задание может быть выполнено лишь на 80–85%, и половина рыбной добычи приходится на Коргалжынский район, где ценных видов рыб (карп, сазан) крайне мало.



Получается, с какой стороны ни посмотри – везде мелко и везде не клюет. На таком «безрыбье» уповать на то, что отдельно взятое Зерендинское рыбохозяйственное предприятие сможет вытянуть отрасль из кризиса, было бы по меньшей мере наивно.



Остается надеяться, что в области, наконец, пересмотрят прежнюю программу развития рыбоводства в сторону конкретики и реализма. Ибо форель на бумаге – хорошо, а карп на тарелке – лучше! Да и рыбоводы, в частности тот же Валерий Пономаренко, считают, что для реанимирования отрасли необходимо в первую очередь создать маточные водоемы (по 5–6 в каждом районе и на каждый вид рыбы), чтобы иметь собственный акклиматизированный, качественный посадочный материал. Во-вторых, увеличить финансирование рыбного хозяйства с 10% от пот­ребности до хотя бы 70–80%. В-третьих, необходима, как уже говорилось выше, административная поддержка на местах.

