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Общество
Формальный подход к решению проблемы суицида недопустим – Аида Балаева

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Аида Балаева в ходе прошедшего заседания вновь подчеркнула исключительную важность проблемы суицида среди несовершеннолетних и заявила, что формальный подход к ее решению недопустим.

Она поручила проанализировать действия комиссий по делам несовершеннолетних во всех регионах, чтобы понять, насколько они эффективны, как структуры занимаются вопросами профилактики. Также необходимо объективно оценить ситуацию по суицидам в регионах: сколько их происходит, по каким причинам, какие меры принимаются.

- Как было правильно сказано на заседании, превенция суицидов - это дело не только государственных органов, но и общества в целом. В этой связи важно понять, какая работа на местах проводится, в том числе непосредственно с родительским сообществом, с институтами гражданского общества, какие проекты в регионах реализовывались и какие конкретные результаты дали, - отметила Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что анализ уже проделанной работы необходим для того, чтобы понять, как выстраивать деятельность дальше, как сформировать действительно эффективный комплекс превентивных мер.

Председатель Нацкомиссии обратила внимание, что в ходе обсуждения прозвучали хорошие предложения (в том числе по разработке национальной стратегии превенции суицидов, по диагностике, информационной работе и так далее), и поручила детально и комплексно обсудить возможности их реализации.

- Сейчас важно действовать, принимать конкретные меры. Действительно, мы из года в год говорим одно и то же, но при этом ничего не меняется. А теряем самое ценное - теряем наших детей. В нашей Конституции сказано, что Казахстан - государство, высшей ценностью которого является человек, его жизнь, права и свободы. Поэтому постоянно констатировать проблемы, приводить статистику, к сожалению, неутешительную, и ничего не предпринимать - это преступление, на мой взгляд. Национальная комиссия конкретно занимается этим вопросом, мы обозначили его в своем плане, поэтому нам нужно предметно работать по его решению в тесной взаимосвязи со всеми государственными органами и институтами гражданского общества, - подчеркнула Аида Балаева.

По завершении заседания председатель Национальной комиссии дала ряд поручений государственным органам.

В частности, Министерству просвещения поручено ускорить разработку единых правил деятельности психологических служб с регламентацией деятельности психологов, определить их правовой статус, круг полномочий, в том числе обязанность по выявлению жертв насилия, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством просвещения необходимо   определить порядок организации  индивидуальной профилактики правонарушений «Медико-социальный учет», а также разработать методику или алгоритм действий для педагогов, психологов, воспитателей и работников организаций образования, родителей учащихся по раннему выявлению и реагированию на поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет.

Должна быть организована работа по превенции суицида среди несовершеннолетних на региональном уровне. Местным исполнительным органам поручено пересмотреть критерии оценки деятельности в данной сфере организаций образования.

Также подчеркнута необходимость объединения усилий государственных органов, местных исполнительных структур и всех общественных объединений и организаций гражданского сектора в решении проблем, возникающих в вопросах превенции суицида среди детей и подростков.

Серьезное внимание следует уделять качеству реализации  в регионах программы превенции суицидов среди несовершеннолетних ОФ «Bilim Foundation», на которые акиматы выделяют значительные суммы.

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