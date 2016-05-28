Формат дискуссии в рамках закона

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Ольга ЛЬВОВА
В сообщении отмечается, что значительный резонанс в обществе и СМИ получила ситуация с внесением поправок в Земельный кодекс РК и связанными с этим последующими событиями. В адрес омбудсмена поступают вопросы по данной проблеме от международных и отечественных неправительственных организаций, в частности Amnesty International, а также Хартии за права человека.

В этой связи пресс-служба уполномоченного по правам человека считает необходимым сообщить следующее. В связи с возникновением в казахстанском обществе различных, в том числе искаженных толкований поправок в Земельный кодекс, Главой государства было принято решение о введении моратория на применение его отдельных норм и создании Комиссии по земельной реформе. На данной площадке представлен максимально широкий спектр общественного мнения по земельному вопросу. Создана и функционирует «горячая линия» по разъяснению имеющихся спорных положений и приему конструктивных предложений о доработке земельного законодательства. Кроме того, ведется обсуждение и в других форматах, в том чис­ле в Общественных советах, Общенациональной коалиции демократических сил и других.

Вместе с тем, говорится в сообщении, до получения хотя бы предварительных результатов вышеуказанной дискуссии в ряде регионов страны были поданы заявки на проведение митингов, которые не были удовлетворены местными исполнительными органами. Прокуратурой и полицией с целью предотвращения возможных нарушений прав граждан при проведении данных собраний были предприняты меры в рамках действующего законодательства. Ряд граждан был привлечен к административной ответственности в соответствии с установленными процедурами, которые, несомненно, также включают соответствующий механизм обжалования этих решений.

«Последующие известные события подтвердили возможность применения норм статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая оставляет за государством право на «ограничение мирных собраний в соответствии с законом в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц»», – указывается в пресс-релизе. Одновременно отмечается, что конвенционными органами ООН, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами неоднократно поднимался вопрос совершенствования национального законодательства, регулирующего порядок организации и проведения мирных собраний. Данный вопрос, безусловно, должен решаться в рамках существующего законотворческого механизма. Он также находится в сфере мониторинга учреждения омбудсмена, в рамках которого проводились обсуждения с госорганами, НПО и международными организациями, включая Спецдок­ладчика ООН по свободе мирных собраний и ассоциаций.

«Вместе с тем очевидно, что возникающие спорные вопросы требуют не только объективного и профессио­нального обсуждения, но и не менее объективного и всестороннего освещения в СМИ, во избежание негативных последствий», – считают в пресс-службе омбудсмена.

В сообщении подчеркивается, что созданные в настоящее время механизмы позволяют каждой из заинтересованных сторон участвовать в обсуждении земельной реформы. «В этой связи представляется необходимым сохранить имеющийся формат общественного диалога, который должен поддерживаться в русле закона. Исходя из того, что данный вопрос затрагивает фундаментальные права каждого гражданина, всем сторонам, которые участвуют в данном процессе, следует исходить из приоритета этих прав, соблюдения законности и конструктивного взаимодействия».

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