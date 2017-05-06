Формат и регламент конкурса "Жас қанат" в этом году изменятся – организаторы
12 мая стартует республиканский конкурс молодых исполнителей "Жас қанат" – один из самых авторитетных и уважаемых музыкальных конкурсов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как отметили в городской администрации, ровесник независимого Казахстана, конкурс "Жас қанат" в минувшем году отметил юбилей – 25 лет.
Благодаря конкурсу за это время на отечественной эстраде зажглось множество звезд, среди которых – Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа "Уркер", Бахыт Шадаева, Жанар Дугалова, Мадина Садвокасова, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Нурлан Албан, Бейбит Корган, Гульнур Оразымбетова.
Также в 2012 году лауреатом первой премии конкурса стал тогда еще юный певец Димаш Кудайбергенов. Сегодня же, после участия в престижном конкурсе I am a Singer 2017 в Китае, весь мир заговорил о нем.
В этом году в Астану на "Жас қанат" прибудет целая делегация из восточно-казахстанских молодых певцов, среди которых группа IN CORO.
Кроме того, в конкурсе примут участие представители Усть-Каменогорска, Павлодара, Актау, Тараза, Петропавловска, Алматы, Кокшетау, Шымкента, Караганды, Талдыкоргана и Астаны.
Организаторы сообщили, что в этом году конкурс претерпит некоторые изменения в плане формата и регламента.
Одно из самых престижных мероприятий 2017 года пройдет во Дворце Мира и Согласия с 12 по 14 мая.