Свежий выпуск Формат конкурса изменился Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Основные цели и задачи конкурса – вовлечение отечественных товаропроизводителей в конкурентную борьбу с импортом, ликвидация дефицита доверия к отечественной продукции, стимулирование деятельности предприятий по повышению качества. Наибольшее количество участников пришлось на номинацию «Производственные товары». В «Товарах для населения» в конкуренцию включились более 20 компаний. Лишь семь предприятий выставили продукцию в «Продовольственных товарах».

Иным в текущем году стал формат конкурса. Помимо выставки товаров и награждения лучших производителей, жителям и гостям города были предложены развлекательно-познавательные викторины на знание и оценку продукции потребителями с вручением им призов от компаний и предприятий. Здесь же огласили лидеров конкурса «Покупай наше!», объявленного в социальных сетях.

Победители конкурса «Лучший товар Казахстана-2015» получили путевку на аналогичное респуб­ликанское мероприятие, которое состоится в конце года в Астане.