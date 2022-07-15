Формат небольших пеших экскурсий стал новым трендом в Казахстане

Walking Дед

Пандемия подарила стране новый тренд – авторские экскурсии. Тема далеко не новая, но именно вводные данные карантинного режима оказались максимально подходящими для такого формата. В первую очередь влияние на туры оказали ограничения на передвижение и массовость.

Другими словами, много людей уже не собрать и далеко не вывезти. В условиях ограничений вся туристская индустрия мучительно искала варианты, как заинтересовать клиентов платить за то, что они знают, показывая то, что они уже видели. И здесь на первый план вышли те, кому массовость особо и не нужна. А если откровенно – мешает.

Решение пришло традиционное, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Формат небольших пеших экскурсий – изобретение древнейших времен. Но именно сейчас этот теплый, ламповый формат зашел как нельзя лучше. Особенно в Алматы, где связь жителей с городом значительно крепче. Удивительно, но формат интересен не только «ходячим старичкам», интересующимся локальной историей. На прогулки приходит все больше молодежи, которая именно в таком, неформальном общении лучше воспринимает историю своих городов.

Смотрите под ноги!

И что характерно, формат пеших авторских туров быстро распространился на все города страны. Даже столицу, которая, как принято считать, в новой своей части негостеприимна к пешеходам, а в старой недостаточна богата на историю. Такую историю, которую можно было бы продавать. Но это оказалось не так. Авторский тур, это в первую очередь бренд самого автора, привлекающий аудиторию. Во вторую – интеллектуальный труд, который медленно, но верно приобретает ценность. И вот мы уже видим не просто «Обзорную экскурсию по городу», а заманчивые уникальные торговые предложения вроде: «Легенды Медеу», «Тайны старого Акмолинска», «Неизвестный Алматы». В общем, заманчиво и интригующе. А самое главное – неожиданно. Казалось, ну что нового можно рассказать жителю Алматы о Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев?! Еще как можно…

Ловите историю. На полу в Вознесенском соборе лежит плитка, которой более 100 лет. Несколько оригинальных фрагментов решено сохранить. Ведь это тоже памятник истории. Часть пола было необходимо заменить. Чтобы сделать аутентичный пол, обратились в Германию, там до сих пор функционирует завод, где эту плитку изготавливали. Так вот, в архиве немцы нашли заказ из Верного! Можете себе представить, что, пройдя две мировые войны, сохранили не только производство, но и архив. Документ столетней давности на заказ кафельной плитки из Казахстана... То есть это не историческая ценность, не какая-то важная архивная бумага. Это просто заказ, аккуратно и педантично сохраненный. Благодаря имеющимся данным на том же производстве удалось воспроизвести идентичное покрытие. Не чудо ли?

Из таких маленьких чудес, в частности, и родился проект «Исторический квартал». Казалось бы, мы знаем об Алматы все, но не знаем деталей. И большинство гостей уверены, что ничего интересного в городе нет, и надо ехать на БАО или Коктюбе. От пос­леднего маршрута, в принципе, не по себе становится всем, кто хоть как-то пытается придать турам содержание и ценность. Так, в противовес подобным направлениям и появляется ­формат душевного путешествия со знакомством, чаем и впечатлениями, которыми можно сразу поделиться. И сами авторы туров признаются, что готовясь к каждому туру, узнают что-то новое, изучая архивы, собирая воспоминания, делая интервью.

«Исторический квартал» – локальный бренд

В поисках действительно уникального обнаружился известный всем остров старой верненской застройки, занимающий несколько кварталов. Это улицы Ашимбаева, Куратова, Жетысуйская, участок Макатаева, Черкасской обороны, Арыковой. В этих границах была образована Большая Алматинская станица. И теперь из него силами энтузиастов пытаются сделать музей архитектуры под открытым небом. Музей, мимо которого тысячи человек проходят еже­дневно. В простых, но аутентичных вещах и кроется настоящая экзотика. Для кого-то чай из самовара – суровые будни. Для остальных – экзотика. И именно такую жизнь – реальную, прос­тую, немного архаичную – хотят видеть иностранцы. Проехаться в автобусе вместе с горожанами, посмотреть, в какие игры играют во дворах дети, зайти в самый простой магазин, в котором нет ничего выдающегося, но торгуют в нем уже 100 лет. Это увлекательно!

Узнать то, что когда-то знали все

Так и появляются интеллектуальные туры. Их невозможно продавать, если просто говорить из автобуса: «Посмотрите налево, посмотрите направо. Вот там плотина, поднимайтесь наверх. Кто выживет, расскажите остальным, сколько там ступеней». И это, конечно, печально. Ведь все подобные группы, попадая в медеуское ущелье, проходят мимо целого пласта интереснейших историй. Здесь, например, проходит тур, о котором знают немногие. Это авторский тур об одном из последних городских кочевников – Медеу Пусурманове. В архивах сохранился документ, закрепляющий за Пусурмановым право жить и осваивать ущелье. Именно так Третий аул малоалматинской волости Верненского уезда получил имя своего нового владельца – Медеу. И именно здесь сегодня еще можно разглядеть следы довольно скупо описанной и изученной истории жизни и быта кочевников на стыке XIX и XX веков.

О ценности туров на сам «Медеу» можно говорить часами. В год 50-летия стадиона готовится несколько вариантов авторских туров, которые расскажут и покажут не только историю, но и сегодняшнюю жизнь одного из самых известных в мире стадионов.

Это, конечно, не для широких масс. Большинству, увы, достаточно сфотографироваться на фоне «Медеу», чтобы потом сказать: «Я там был». Авторские экскурсии, конечно, не про это, и не для такой аудитории. К сожалению, а может, и к счастью, такие экскурсии стоят дорого. Раз в десять дороже, чем поездка на Кольсайские озера, например. Но это того стоит. Почему? Это интеллектуальный труд. Серьезный и вдумчивый. Авторы вынуждены находиться в постоянном поиске. С одной историей про подземный старинный ход, который вроде бы есть, но его никто не видел – далеко не уедешь. Такая история есть в каждом, в каждом городе! Здесь нужно креативить, создавать интерактивные карты, использовать приложения и даже уникальную сувенирную продукцию. Например, сумку-шоппер с изображением самого первого алматинского люка. В 30-х годах был разработан план коммунального развития города и появились в городе люки. Надпись на люке: Алма-Ата 1936. Прикольно!

От обычной сумки тянутся новые истории к коллекции люков с алматинских улиц. Такого разнообразия рисунков сейчас не встретить. И именно по люкам и рисункам на них можно проследить сразу несколько моментов развития города: как в дизайне, так и в технологиях.

И таких фишек, как оказалось, вокруг нас великое множество. Но только лишь душевностью и креативом берет новое поколение экскурсоводов?

Улыбчивый американец

Несколько лет назад проект Walking Almaty прогремел на всю страну. Улыбчивый американец (кажется, других и не бывает?) перебрался в Алматы и в довольно короткий период стал экспертом сначала по городской архитектуре, а потом и по истории города. Его туры, ориентированные в основном на иностранцев, оказались интересны даже коренным алматинцам. С одной стороны, это чистой воды экзотика. С другой – вызов! Ну что американец может рассказать человеку, который в нескольких поколениях живет в этом городе?! А Деннис Кин рассказывает и делает это удивительно хорошо. Причем не только на английском. Он хорошо владеет казахским и русским. И, конечно, часть нашей традиции – получать удовольствие, когда иностранец хвалит что-то наше. Основатель Walking Almaty действительно только хвалит, потому что считает, что не может судить чужой для него город. Что, конечно, сейчас очень спорно. Как может быть чужим город, о котором столько знаешь? Нельзя углубляться в детали, замечать необычное в обычном и повседневном, если ты равнодушен к городу…

Важно, что на экзотике далеко не уедешь. Если бы это был просто иностранец, долго проект не прожил бы. А он развивается и становится все более глубоким и вдумчивым. Здесь есть нечто большее, и именно в этом прелесть авторских туров – возможность увидеть сначала человека, потом его взгляд на город, а там – и весь город.

Появление таких пеших туров – не только следствие катастрофически малого количест­ва информации об истории городов. Увы, в современном мире все больше акцентов на процессе потребления. Модные бутики, дорогие магазины, яркие кафе – только лишь часть жизни. Нарядной, парадной, но не слишком настоящей. Многие к ней стремятся, но большинство живут совсем иначе. И именно это – реальная жизнь. И она куда интереснее. Старые дворики, созданные руками жителей садики – вот что гораздо натуральнее и естественнее. И именно это интересно иностранцам. И не только им, потому что все это – исчезающая натура.

В поисках Целинограда

Именно исчезающий на глазах Целиноград, а вместе с ним прак­тически исчезнувший Акмолинск в своих пеших прогулках показывает Темиртас Искаков. Не являясь уроженцем столицы, он сегодня также может похвас­таться, что знает об истории города гораздо больше многих. В части исторической застройки и архитектуры, вероятно, практически все. Его пешие туры – «Нестеклянная столица» по историческому центру и «Городок железнодорожников» – к старому железнодорожному вокзалу и той части города, которая когда-то была маленьким «государством в государстве». Купеческий и железнодорожный Акмолинск, модернистский Целиноград – все это сегодня настоящая экзотика. В городе, где нет своего краеведческого музея, а акимат работает по принципу: «Карфаген должен быть разрушен, осушен и только ЛРТ – достроен», очень сложно работать с историей. Это в Германии хранят заказы на кафель столетней давности. Здесь в архивах практически не найти документов, переживших революцию 1917 года и Гражданскую войну, последовавшую за ней.

Однако, это никак не влияет на фантастический интерес к подобным проектам. И этот спрос оценивается не количеством посетителей, как это любит делать тот же акимат, а обратной связью. В конце 2019 года в особняке Кубрина была собрана скромная по всем показателям экспозиция, посвященная истории города. Восстановить в историческом месте музей города не удалось, но каков был спрос – это удивительно. Эмоции, живое простое человеческое общение и теплые воспоминания. Казалось бы, полностью утраченный ­рудимент в современном обществе. Но именно поэтому, возможно, такой формат и нужен каждому городу.

В столице сегодня краеведы даже не могут договориться о точной дате создания города. Есть несколько вариантов (6 июля не в счет), и на примере подобных проектов отчетливо видно, что люди приходят не за точными цифрами и датами. Им нужен эмпирический опыт, эмоции. Пусть будет несколько дат – это даже интереснее – разобраться, откуда они взялись. Пусть это будет старый купеческий дом с фламандской кирпичной кладкой. Пусть это будет обычная «хрущевка», на которой чудом сохранились аутентичные вывески и таблички. Или обычная улица, самая крайняя в городе, упирающаяся одним своим боком прямо в степь. Настоящую, прекрасную степь.

Настоящее никогда не бывает скучным!