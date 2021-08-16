Формат работы Акдаулетова

На прошедших выборах сельского акима в поселке Ушкудык Алгинского района, как говорят сами его жители, разгорелась нешуточная конкурентная борьба среди претендентов на этот пост. Об этом здесь вспоминают до сих пор. Официально зарегистрированных кандидатов было трое, а выдвиженцев и того больше – под требования законодательства, предъявляемые потенциальным акимам, не все подошли.

Ведь ранее как было: по рекомендации главы района депутаты местного маслихата в процессе голосования от лица выборщиков сами избирали сельского акима в тиши своего служебного здания. Причем в глубинке о новоис­печенном руководителе своего округа люди узнавали лишь в последний момент. Нередко новый аким оказывался сторонним человеком, жил не в том месте, которым был поставлен руководить, и от проблем местных жителей был далек. Многие воп­росы просто не решались.

Теперь новшества, внесенные в выборное законодательство в рамках развития самоуправления в сельских округах, позволили аулчанам самостоятельно избрать достойного кандидата на пост руководителя своего села. Положительно воспринимается сельчанами и то, что средства, поступившие в бюджет от различных налоговых отчислений в рамках округа, будут использованы теперь для сельских нужд на основе коллективного решения. Все это дает возможность для большей самостоятельности в вопросах развития родного края.

Неудивительно, что в Ушкудыке жители проявили на выборах большую активность. Даже в период предвыборной агитации при встрече с избирателями кандидатам пришлось держать ответ как во время экзамена: одними обещаниями людей уже не проведешь. Особенно нелегко пришлось двум претендентам, которые не были жителями Ушкудыка (один – горожанин, другой – из соседнего села). Столько всего в их программах было расписано, что любо-дорого становилось от услышанного: и голубое топливо в Жеруйык и Аксазды (аулы в составе Ушкудыкского сельского округа) они протянут в кратчайшие сроки, и дороги там в миг заасфальтируют, и... Наобещать, конечно, можно было много всего, только насколько все это было реально?

В отличие от своих конкурентов, Берик Акдаулетов – третий кандидат в акимы – золотых гор не обещал, но сказал людям конкретно, что выполнимо в ближайшее время, а с чем придется еще подождать. Причем в его программе каждый пункт обязательств был расписан по времени исполнения и по финансовым затратам.

Одни из главных задач, по мнению Берика Акдаулетова, – газификация села Жеруйык и асфальтирование 3 км дороги, приведение в порядок пути в Аксазды, установка там модульного блока для обеспечения села цент­рализованной питьевой водой.

С подводкой голубого топлива в Аксазды пока возникают сложности, поскольку тянуть газопровод в село из 20 домов за 23 км из центральной усадьбы нерентабельно. Но есть варианты: в пригороде Актобе есть жилой массив Баурластар, и к нему Аксазды намного ближе – всего в 12 км. Поэтому можно проработать вопрос с газовиками по закольцовке трубы и строительству с этой точки соответствующей нитки. Что касается газификации Жеруйыка с численностью населения 300 человек, то этот вопрос уже включен в специальную программу и может быть решен в ближайшее время, уверен избранный аким.

Есть проблема в этих селах и с Интернетом. За нее Берик Абдигаппарулы готов взяться этой осенью. Уже заключен договор с операторами мобильной связи для установки вышки.

О том, что Берик Акдаулетов – человек слова, в Ушкудыкском сельском округе знают не понас­лышке. Поэтому, когда началась регистрация кандидатов перед выборной кампанией, к нему домой пришла от имени жителей инициативная группа из числа аксакалов и молодежи с просьбой выдвинуть свою кандидатуру.

– Если честно, в те дни я уже собрался было уходить из госслужбы и работать непосредственно по своей профессии, – признается Берик Акдаулетов. – Ведь я педагог, работал немало лет директором школы. То есть у меня и в мыслях не было вступать в конкурентную борьбу за кресло акима сельского округа. А в Ушкудык на эту должность меня назначили 4 года назад тоже нежданно-негаданно. Думал, ладно, отработаю, а потом с завершением срока вернусь снова в школу. Еще тогда я не особо хотел менять сферу образования на чиновничью работу. А тут жители не отпускают.

Вот и решил баллотироваться. И результаты выборов просто ошеломили: из 870 избирателей свой голос за него отдали почти 700. Ушкудыкцы поставили у руля своего сельского округа человека, которому они доверяют и который показал, что может сделать жизнь села лучше. Ведь за 4 года при нем и Дом культуры в Ушкудыке капитально отремонтировали – здание 20 лет было бесхозным и находилось в полуразрушенном состоянии. Сейчас территория его благо­устроена, в самом ДК действуют различные кружки творчества, танцев, открыт коворкинг-центр, театр «Алтын әзіл», в подвальных помещениях разместились клуб бокса и секция по қазақ күресi. Работает мобильная библиотека, оборудованы помещения для советов матерей и аксакалов, молодежный центр.

Заведующая ДК Гульназия Масжанова улыбается: «На выборах, безусловно, я и все мои родственники, коллеги голосовали за Берика Абдигаппарулы. Он достойный аким, поскольку мы судим о нем по его конкретным делам».

В эти дни на центральной усадьбе уже асфальтируются въезд и выезд из поселка, цент­ральные улицы, которые были многие годы в удручающем сос­тоянии. Работы завершатся до конца августа. Благоустроен семейный парк, на всех улицах проведено освещение – установлены так называемые фонари «Кобра» по новой технологии. В селе Жеруйык школа построена, централизованная вода подведена по госпрограмме «Ауыл су».

– Все упирается в средства, а так можно было давно решить проблему и с дорогой, и с мобильной связью, и с газификацией в этом ауле, в том числе и в селе Аксаз­ды, – считает Берик Акдаулетов.

После избрания акимом он уже не раз выезжал к жителям сел. Открыл даже специальный поселковый чат, по которому на него может напрямую выходить любой аулчанин. Специалистам акимата при этом поручил, чтобы они на поступающие со стороны жителей обращения реагировали своевременно, разъясняли доступно любые интересующие вопросы, чтобы все было понятно и открыто.

– Это наш привычный формат работы, – говорит Берик Акдаулетов. – И он направлен в первую очередь на то, чтобы быть ближе к людям, знать их чаяния, проб­лемы. Недомолвок не должно быть, в том числе по нашему бюджету. Нам скрывать нечего. Ведь недопонимание возникает нередко по причине расхода финансовых средств. Обязательно найдется человек, который из-за отсутствия полной и объективной информации может обвинить власть в том, что деньги уходят не туда. Вот и разъясняем открыто: сколько поступило в бюджет, куда истрачен каждый тенге. Причем расход бюджета определяется на основе решения коллективного собрания.

Окружной бюджет, как напоминает избранный аким, не имеет бас­нословных сумм. В него поступают сегодня налоги на транспорт, землю, имущество. В год общая сумма поступления составляет всего 2–2,3 млн тенге. Негусто.

Часть денег уходит на оплату освещения, остальная тратится в основном на благоустройство. В Ушкудыке с этим многое уже решено. Намерены основательно заняться благоустройством и в Жеруйыке. Приходится находить спонсоров, опираться на местных предпринимателей. Благо за последние годы их число значительно выросло. Сейчас на территории округа 21 крестьянское хозяйство и 37 индивидуальных предпринимателей.

Ушкудык сегодня растет и расширяет границы: рядом с ним под новый жилой массив уже отведено около 1 000 участков под ИЖС. Туда начали подводить свет, будет и газ. Потому очередь на получение участка здесь выросла до 1 500 человек. Причем это не только ушкудыкцы. Заявки поступают от жителей из самых разных мест, в том числе из других регионов.

Когда мы уезжали из Ушкудыка, дорожники уже завершали работу по укладке асфальтобетона на центральных улицах поселка. Аким остался доволен. Говорит, что теперь за компанией – установка знаков, разметок, приведение в порядок обочины автодороги, и уж наверняка пос­ле этого село заметно преоб­разится, приобретет еще более ухоженный вид.