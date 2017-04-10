​Формирование экспортной стратегии

В ходе совещания обсуждены вопросы оптимизации процессов оказания государственных услуг, заслушана информация об итогах деятельности государственной корпорации «Правительство для граждан» за 2016-й и планах на 2017 год.

В пятницу в Үкімет Үйі Премьер-министр в рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» провел совещание по вопросам формирования комп-лексной экспортной стратегии.

В ходе совещания обсужден проект программы по развитию экспорта «Национальная экспортная стратегия», разработанный с учетом требований в рамках членства Казахстана в ВТО и ЕАЭС и направленный на развитие несырьевого экс­порта. По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений ответственным государственным органам, а также, по согласованию, НПП «Атамекен».