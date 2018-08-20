​Формировать модель воспитания

800
Алия Майсеитова

«Национальная модель воспитания: модернизация воспитательного пространства в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» – так называлась секция, объединившая специалистов управлений образования областей и городов республиканского значения, методистов районных и городских отделов образования, заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, социальных педагогов – всех, кто причастен к делу воспитания учащихся.

Как отметил президент Национальной академии образования и науки им. И. Алтынсарина Жанбол Жилбаев, важная составляющая нацио­нальной модели воспитания – краеведческая работа в сфере образования.

– Это лучшая форма изу­чения истории, культуры родного края. Краеведение формирует особое отношение к родной земле, ее обычаям и традициям – основу культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией. Сегодня важно выходить из стен школы – проводить «живые» уроки в музеях, библиотеках, в рамках экспедиций, – сказал он.

Участникам секции напомнили о новшестве предстоящего учебного года – введении курса «Краеведение» в 5–7-х классах, учебную программу которого разработала Национальная академия образования и науки им. И. Алтынсарина. Учебники поступят в школы страны с началом нового учебного года.

По словам Жанбола Жилбае­ва, значимым воспитательным компонентом является и максимальное вовлечение подрастающего поколения в общественные движения.

– Взаимодействие школ, организаций дополнительного образования, детских общественных организаций и объединений на основе парт­нерства и добровольности – важное условие создания воспитательного пространства, – говорил он. – Устойчивость любого детского коллектива во многом определяется наличием воспитательной системы, которая выстроена на основе национальных традиций и направлена на формирование нравственных ориентиров.

Участники секции обменялись опытом по духовно-нравственному, патриотичес­кому воспитанию учащихся в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», рассказали о мероприятиях, которые проводят в этом направлении сами школьники. Обсуждение продолжилось на секционных интерактивных площадках.

– Мы обсудили комплекс­ную программу воспитания в организациях образования страны. В ней несколько направлений, – подвела итоги встречи директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Шолпан Каринова. – С учетом работы нашей секции, предложений коллег хотим внести в нее соответствующие изменения.

В частности, по словам специалиста, в комплексную программу воспитания необходимо включить блок по формированию медиакультуры, интернет-поведения – поведения школьников в виртуальном пространстве. Было отмечено и то, что совершенствование воспитательной работы в школах невозможно без участия в этом процессе родителей.

– Заинтересованность родителей, к сожалению, падает, мы стали действовать несколько разрозненно. А ведь семья и школа – это два места, где ребенок обучается и воспитывается, – акцентировала внимание Шолпан Каринова. – Только в союзе мы можем достичь нужных целей.

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Технический колледж: практика и трудоустройство
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Еще два медобъекта открылись в регионе
Не инвесторы, а строители финпирамид
Вкус апорта в осеннем парке
К согласию – через этномедиацию
Наследие не для «черных копателей»
«Алматинская осень» неповторима!
Энциклопедия столичной жизни
Лучшие чтецы стихов Абая
В извечном стремлении к свободе
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]