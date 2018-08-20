«Национальная модель воспитания: модернизация воспитательного пространства в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» – так называлась секция, объединившая специалистов управлений образования областей и городов республиканского значения, методистов районных и городских отделов образования, заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, социальных педагогов – всех, кто причастен к делу воспитания учащихся.

Как отметил президент Национальной академии образования и науки им. И. Алтынсарина Жанбол Жилбаев, важная составляющая нацио­нальной модели воспитания – краеведческая работа в сфере образования.

– Это лучшая форма изу­чения истории, культуры родного края. Краеведение формирует особое отношение к родной земле, ее обычаям и традициям – основу культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией. Сегодня важно выходить из стен школы – проводить «живые» уроки в музеях, библиотеках, в рамках экспедиций, – сказал он.

Участникам секции напомнили о новшестве предстоящего учебного года – введении курса «Краеведение» в 5–7-х классах, учебную программу которого разработала Национальная академия образования и науки им. И. Алтынсарина. Учебники поступят в школы страны с началом нового учебного года.

По словам Жанбола Жилбае­ва, значимым воспитательным компонентом является и максимальное вовлечение подрастающего поколения в общественные движения.

– Взаимодействие школ, организаций дополнительного образования, детских общественных организаций и объединений на основе парт­нерства и добровольности – важное условие создания воспитательного пространства, – говорил он. – Устойчивость любого детского коллектива во многом определяется наличием воспитательной системы, которая выстроена на основе национальных традиций и направлена на формирование нравственных ориентиров.

Участники секции обменялись опытом по духовно-нравственному, патриотичес­кому воспитанию учащихся в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», рассказали о мероприятиях, которые проводят в этом направлении сами школьники. Обсуждение продолжилось на секционных интерактивных площадках.

– Мы обсудили комплекс­ную программу воспитания в организациях образования страны. В ней несколько направлений, – подвела итоги встречи директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Шолпан Каринова. – С учетом работы нашей секции, предложений коллег хотим внести в нее соответствующие изменения.

В частности, по словам специалиста, в комплексную программу воспитания необходимо включить блок по формированию медиакультуры, интернет-поведения – поведения школьников в виртуальном пространстве. Было отмечено и то, что совершенствование воспитательной работы в школах невозможно без участия в этом процессе родителей.

– Заинтересованность родителей, к сожалению, падает, мы стали действовать несколько разрозненно. А ведь семья и школа – это два места, где ребенок обучается и воспитывается, – акцентировала внимание Шолпан Каринова. – Только в союзе мы можем достичь нужных целей.