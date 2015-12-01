Несмотря на мировой геополитический расклад активность отечественного бизнеса не должна от этого замедляться, а тем более утрачивать свое значение в развитии экономики. Более того, бизнес должен использовать этот период для максимальной концентрации ресурсов и средств для выхода на новые уровни компетенции и активности, прилагая усилия на освоение новых товарных ниш и наращивании своего значения в общей структуре промышленности и сервиса.

– В текущем году Национальная палата при участии представительного пула экспертов из различных отраслей экономики разработала Региональную карту развития, в которой предусмотрены все механизмы и инструменты реализации именно тех поручений, которые озвучил Глава государства в Послании. То есть мы сегодня готовы к выполнению задач, стоящих перед бизнес-сообществом страны, связанных в том числе с активизацией сельского предпринимательства, актуализацией и расширением практики государственно-частного партнерства, – отметил Абылай Мырзахметов.

Согласно условиям новой Карты развития регионов, лейтмотивом данной политики является четкая дифференциация специализации каждого региона страны. При этом во главу угла ставятся вопросы устранения барьеров на пути развития бизнеса, продвижения частной инициативы. По принципу «лучше меньше, да лучше» будут выстраиваться и подходы к реализации программы ПИИР.

– На сегодня в целом по всем отрас­лям экономики регионов мы определили общее количество средних и крупных субъектов бизнеса (около 10 тысяч), которые способны служить драйверами роста в будущем. Понятно, что на пустом месте подобный бизнес не возникает. И потому мы делаем ставку именно на том, что уже есть на местах, – сказал спикер.

Для облегчения задач инвесторов создана и Карта регионов, где показаны все потенциальные возможности областей страны. Формирование общих рынков макрорегионов – еще одна задача текущего периода. По словам главы НПП «Атамекен», концептуальное решение по этому вопросу уже готово, остается лишь его презентовать в Правительстве.

Согласно задачам Послания, в ближайшей перспективе Национальному банку предстоит провести структурные реформы с передачей «лишних» функций в прерогативу других финансовых структур. В связи с этим, как считает Абылай Мырзахметов, возможна передача функций по управлению активами пенсионного фонда частным зарубежным или отечественным компаниям.

– Понятно, что в этом случае требование к ним будет жестким со стороны государства. И в этом процессе Национальная палата, очевидно, примет непосредственное участие, – отметил глава НПП «Атамекен».