​Формируется кластер

Повышению качества медицинского образования и медицинских услуг в Казахстане призвана помочь Высшая школа общественного здравоохранения (ВШОЗ). Так называется новый – медицинский факультет Казахского национального университета им. Аль-Фараби, созданный в рамках стратегии по построению медико-биологического кластера. В документе разработчики, по сути, заложили новую основу подготовки медицинских кадров в Казахстане.

Образовательные программы, как сообщили в университете, разрабатывались на основе международных стандартов и новых научных достижений. Подготовка медицинских кадров началась сразу на всех уровнях образовательных программ: бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры. Также предусмотрено дополнительное профессиональное образование для представителей бизнеса и специалистов различных сфер, занимающихся разработкой и реализацией программ улучшения и сохранения здоровья.

В университете также сообщили, что за основу образовательных программ в ВШОЗ взяты учебные программы медицинских факультетов ведущих южнокорейских университетов, поскольку Корея – один из лидеров в мире в области здравоохранения. Так, главными партнерами КазНУ им. Аль-Фараби в развитии медицинского направления стали Сеульский университет и Университет Йенсе, которые входят в топ ведущих вузов Азии и мира. Таким образом на базе казахстанского вуза формируется медико-биологический кластер и осуществляется подготовка специалистов по востребованным направлениям биомедицины.

Также КазНУ совместно с южнокорейской клиникой «Кангнам Северанс» Университета Йенсе ведет целенаправленную работу по преобразованию своего университетского диагностического центра в медцентр премиум-класса. Так, в корейской клинике по специальной программе прошли обу­чение 18 специалистов КазНУ. А диагностический центр оснастили новейшим медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей: Siemens, General Electric, Samsung. Внедрили систему дистанционного консультирования и диагностики пациентов с участием ведущих специалистов клиники «Кангнам Северанс» и с использованием телемедицины. В перспективе планируется создание медицинской клиники на 500 мест на основе государственно-частного партнерства.

В рамках подписанных с корейскими вузами соглашений зарубежные ученые проводят в казахстанском вузе лекции и мас­тер-классы по применению новейших технологий и инноваций в области здравоохранения и медицинского администрирования. Кроме того, казахстанским преподавателям и студентам предоставляется возможность повышения квалификации и прохождения научных стажировок и практики в вузах Кореи. Магистранты и докторанты из Казахстана уже участвуют в совместных научно-исследовательских проектах по актуальным проблемам развития медицины и общественного здравоохранения.