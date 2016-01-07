​Формируется кластер

Свежий выпуск
484
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Повышению качества медицинского образования и медицинских услуг в Казахстане призвана помочь Высшая школа общественного здравоохранения (ВШОЗ). Так называется новый – медицинский факультет Казахского национального университета им. Аль-Фараби, созданный в рамках стратегии по построению медико-биологического кластера. В документе разработчики, по сути, заложили новую основу подготовки медицинских кадров в Казахстане.

Образовательные программы, как сообщили в университете, разрабатывались на основе международных стандартов и новых научных достижений. Подготовка медицинских кадров началась сразу на всех уровнях образовательных программ: бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры. Также предусмотрено дополнительное профессиональное образование для представителей бизнеса и специалистов различных сфер, занимающихся разработкой и реализацией программ улучшения и сохранения здоровья.

В университете также сообщили, что за основу образовательных программ в ВШОЗ взяты учебные программы медицинских факультетов ведущих южнокорейских университетов, поскольку Корея – один из лидеров в мире в области здравоохранения. Так, главными партнерами КазНУ им. Аль-Фараби в развитии медицинского направления стали Сеульский университет и Университет Йенсе, которые входят в топ ведущих вузов Азии и мира. Таким образом на базе казахстанского вуза формируется медико-биологический кластер и осуществляется подготовка специалистов по востребованным направлениям биомедицины.

Также КазНУ совместно с южнокорейской клиникой «Кангнам Северанс» Университета Йенсе ведет целенаправленную работу по преобразованию своего университетского диагностического центра в медцентр премиум-класса. Так, в корейской клинике по специальной программе прошли обу­чение 18 специалистов КазНУ. А диагностический центр оснастили новейшим медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей: Siemens, General Electric, Samsung. Внедрили систему дистанционного консультирования и диагностики пациентов с участием ведущих специалистов клиники «Кангнам Северанс» и с использованием телемедицины. В перспективе планируется создание медицинской клиники на 500 мест на основе государственно-частного партнерства.

В рамках подписанных с корейскими вузами соглашений зарубежные ученые проводят в казахстанском вузе лекции и мас­тер-классы по применению новейших технологий и инноваций в области здравоохранения и медицинского администрирования. Кроме того, казахстанским преподавателям и студентам предоставляется возможность повышения квалификации и прохождения научных стажировок и практики в вузах Кореи. Магистранты и докторанты из Казахстана уже участвуют в совместных научно-исследовательских проектах по актуальным проблемам развития медицины и общественного здравоохранения.

Популярное

Все
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году
Реализацию инвестпроектов в РК глава МИД обсудил с китайским бизнесом
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Годовая инфляция замедлилась в Казахстане
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Торехан Сабырхан не сможет поехать на Олимпиаду из-за юного возраста
Miami Open: определились финалисты у мужчин
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Вопросы развития системы местного самоуправления обсудили сенаторы
Паводок: Токаев подверг резкой критике правительство и акимов за халатность и непрофессионализм
Большая вода: спасено и эвакуировано более 7,7 тыс. человек
Паводок: на границе с РФ образовались пробки
Эксперт о паводке: Это естественное явление, происходящее во всем мире
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Идите в театр, и будет вам счастье
Ему ребята верят
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник

Читайте также

Транзит становится основной статьей экспорта услуг
Появятся комфортные школы
Потоки воды движутся на Кульсары
Предупрежден – значит вооружен!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]