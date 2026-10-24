Формируется новый индустриальный хаб

Здесь больше не делают ставку только на добычу сырья – акцент сместился на переработку, выпуск готовой продукции и строительство новых заводов. Закрепив сильные позиции по привлечению инвестиций (по итогам 2025 года этот показатель достиг 1,2 трлн тенге), регион продолжает наращивать потенциал. За девять месяцев 2026-го в его экономику было вложено 880,3 млрд тенге.

Позитивную динамику по-прежнему показывает иностранный капитал: за второй квартал зарубежные инвесторы вложили в развитие промышленности области 145,9 млн долларов. И этот показатель наглядно свидетельствует о накопленном запасе прочности.

О том, за счет чего область становится экономически притягательной для инвесторов, рассказал накануне празднования Дня Республики руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона Досжан Алибеков.

– Привлекательность региона для нового капитала строится на успехе уже действующего бизнеса. Когда крупные инвесторы видят стабильно работающие заводы, они охотнее становятся участниками новых проектов, – отмечает специалист.

Конечно, деятельность любого производства немыслима без электроэнергии. Поэтому в целях развития промышленности в области планомерно и динамично возводят объекты зеленой и газовой генерации. Сейчас здесь уже функционируют две ветряные электростанции компаний Darmen Shuak и Next Green проектной стоимостью 25 млрд тенге.

До конца текущего года в Хромтауском районе завершится строительство еще двух ВЭС мощностью по 100 МВт каждая. Это проекты компаний «Аргест» и Beta Wind с суммарным объемом вложений 90 млрд тенге. Кроме того, идет подготовка к запуску ветряного энергопарка на 300 МВт от международного гиганта Sungrow Power Supply.

Реализация данного масштабного проекта с привлечением иностранных инвестиций в размере 135 млрд тенге станет еще одним гарантом стабильного энергоснабжения новых производств. Параллельно введена первая очередь газовой электростанции Aktobe Energy Gas.

– Создание собственной генерирующей инфраструктуры – фундамент для системной индустриализации. Появление новых ветряных электростанций и объектов газовой генерации позволяет Актюбинской области формировать необходимый резерв мощности для закладываемых производств и гарантировать отсутствие дефицита электроэнергии для уже действующих заводов, – отметил Досжан Алибеков.

О том, что инвестиции, привлеченные регионом, реально работают, лучше всего свидетельствуют действующие предприя­тия. В индустриальной зоне «Актобе» открыто уже 20 производств. В них вложено 32,8 млрд тенге инвестиций, создано 634 постоянных рабочих места для местных жителей. Каждое из этих предприятий закрывает важные потребности экономики.

К примеру, крупный завод по выпуску керамогранитной плитки «Зерде-Керамика Актобе» снабжает качественными отделочными материалами стройплощадки по всей стране. «Мунайхим ЛТД» и MKR PLUS – химические производства, специа­лизирующиеся на реагентах для нужд промышленной и нефтегазовой сфер.

АО «ОРПТ» – современный логистический центр класса «А», отвечающий за хранение, обработку и быструю доставку товаров по всему региону. В сфере упаковки и тары работают фабрики FIBC Kazakhstan и Capital Plast KZ, выпускающие прочные полипропиленовые бигбэги, упаковку и стрейч-пленку для промышленности и агросектора.

Аграрное направление дополняет KazFeltec – уникальный цех по глубокой переработке шерсти и выпуску нетканых материалов мощностью до 2,1 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, в индустриальной зоне действуют заводы Samat Group Enterprise по выпуску мелкоштучных строительных изделий и Ort tehnika-Qazaqstan – отечественное производство пожарных рукавов и порошковых огнетушителей.

Эти предприятия не только избавляют республику от импортозависимос­ти, но и пополняют местный бюджет миллиард­ными налоговыми отчислениями. Более того, площадка продолжает расти: сейчас на территории индустриальной зоны в стадии реализации находятся еще семь перспективных проектов, касающихся таких отраслей, как металлургия, нефтехимия и стройиндустрия, на сумму 93,5 млрд тенге. Их ввод в экс­плуатацию даст региону еще 785 новых рабочих мест.

Одновременно с развитием индустриальной зоны открываются сервисные и производственные объекты среднего бизнеса. С начала года в регионе вступили в строй семь новых объектов на 38,4 млрд тенге. В том числе это центр ремонта и обработки металла «Метэкс Сервис», завод сухих строительных смесей «ЭкоМикс», придорожный сервисный комплекс «Алаш Метан» в Айтекебийском районе и торгово-развлекательный центр Dalida Center.

На очереди осуществление еще нескольких крупных инвестиционных проектов с международным участием, включая завод Coca-Cola Içecek годовой мощнос­тью 283 млн литров безалкогольных напитков с общим объемом инвес­тиций 41,8 млрд тенге, а также цементный завод AqtobeCem, обошедшийся инвесторам в 120 млрд тенге.

Самым же масштабным станет газохимический комплекс компаний KMG PetroChem и CNPC стоимостью 1,2 млрд долларов по выпуску карбамида в Мугалжарском районе.

– Приход международных инвесторов и крупных брендов ценен не только объемами вложений в экономику, но и мультипликативным эффектом. Вокруг таких производств всегда формируется пояс из субъектов малого и среднего бизнеса, – отмечает Досжан Алибеков.

Чтобы регион мог и дальше расширять промышленные горизонты, создана новая специальная экономическая зона (СЭЗ) «Актобе» площадью 858 гектаров. Она расположена в южной части областного центра вдоль трассы «Южный обход» и примыкает к территории международного аэропорта.

Под заводы, логистику и склады выделена территория в 571 гектар, куда сейчас подтягивают необходимые инженерные коммуникации. На этой площадке резиденты смогут создавать производства в самых разных сферах – от выпуска пищевой и фармацевтической продукции до сборки техники и работы крупных логистических хабов.

Чтобы у бизнеса не возникало проблем с землей, сетями и документами, в области на регулярной основе действует Инвестиционный штаб. Заседания под председательством акима области проходят с участием надзорных, контролирующих и коммунальных органов.