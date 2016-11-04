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​Формируется рынок лекарств
Глеб МАЛЫХ

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического сою­за. В частности, обсуждался проект Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Особое внимание было уделено вопросу формирования общего рынка лекарственных средств, основанного на международных стандартах. С его появлением создадутся условия для расширения торговли фармацевтической продукцией.

Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня. Следующее заседание Совета ЕЭК планируется провести в конце ноября.

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