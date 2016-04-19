​Формируя глобальное антиядерное движение

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Ирина РОВНЯКОВА, проректор по воспитательной работе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, кандидат педагогических наук

В программном документе Лидер нации отразил реальное видение решения общечеловеческих проб­лем в современном мире. Этим и объясняется пристальный интерес к нему всего мирового сообщества, напрямую связанный с безусловным лидерством Казахстана и его Президента в формируемом глобальном антиядерном движении.

Глава государства акцентирует внимание на трех принципиальных позициях. Первая – война перестает быть триумфом победителей. В новом тысячелетии она не являет собой цивилизованный способ решения споров и разногласий. Вторая – все страны должны уничтожить все виды оружия массового поражения. Третья – основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать мирный диа­лог и конструктивные переговоры, определяющие равную ответственность его участников за мир и безопасность, взаимоуважение и невмешательство во внутренние дела.

Президент справедливо полагает, что договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения. Еще 20 лет назад в рамках ООН был подписан и разработан Договор «О всеобщем запрещении ядерных испытаний», но он так и не вступил в силу, хотя мораторий временно объявлен всеми странами.

Мир без войны – это прежде всего справедливая парадигма глобальной конкуренции в сфере международных финансов, торговли и развития. На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казах­стан выдвинул инициативу разработки Плана глобальной стратегической инициативы-2045, реализация которого устранила бы корневые причины войн и конфликтов в мире. Важно выстроить новую тенденцию развития на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре, ресурсам и рынкам. Наша страна является также инициатором созыва в 2016 году Международной конференции ООН на высшем уровне, где были бы подтверждены принципы международного права в целях предотвращения разрушительных войн и конфликтов в XXI веке.

В текущем году казах­станцы отмечают две значимые юбилейные даты: 25-летия Независимости страны и закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Они взаимосвязаны между собой, потому что все эти годы наша страна на собственном примере показывает мировому сообществу, как можно реально отказаться от ядерного арсенала и навсегда закрыть полигоны, несущие всему человечеству смерть. 

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