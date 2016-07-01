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Формируя институт медиации
Вероника МЕЛЛЬ
Открывая заседание, заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов в первую очередь обратил внимание на свершившееся важное для нашей страны политическое событие – избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопаснос­ти ООН.
– Как отмечал в своем обращении Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, членство Казахстана будет посвящено конкретным задачам, – отметил Е. Тугжанов. – Первое – стабильный и безопасный мир – это то, чего мы хотим для всех своих граждан. Глава государства четко и ясно обозначил стратегические задачи в этом плане. При этом обеспечение для граждан нашей страны равных прав, независимо от этнической и религиозной принадлежности, является ключевым вектором деятельности нашего государства.

Вторым принципом участия РК в СБ ООН, как отметил спикер, являет­ся то, что Казахстан воспользуется своим шансом сделать будущее более мирным и благополучным. Третий принцип заключается в том, чтобы заострить внимание глобального сообщества на инициативах по построе­нию мира, свободного от ядерного оружия и вируса войн и конфликтов. Четвертым направлением станет продвижение антитеррористических инициатив, выдвинутых на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И пятое – Казахстан придаст новый импульс решению вопросов энергетической и продовольственной безо­пасности.

– Принятие нашей страны в состав Совета Безопасности ООН – это триумф, победа выверенного внешнеполитического курса Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, это победа всего народа Казахстана, – сказал Е. Тугжанов.
Говоря об основной теме встречи, спикер напомнил, что в 2011 году принят Закон «О медиации в РК». Сегодня в рамках реализации этого нормативно-правового документа в Казахстане выстроена система, создан Международный центр медиации.

– Работа предстоит большая, необхо­дима четкая конкретизация направлений деятельности, – сказал Е. Тугжанов. – У медиации много направлений. Необходимы конкретный механизм и пути решения вопроса формирования института медиации как одного из приоритетов укрепления стабильности и согласия в нашем обществе.
Сегодня общее количество профессиональных медиаторов в Казахстане – 782 человека, непрофессиональных медиаторов – 1 097 человек. Количество уже разрешенных ими споров – 2 041.
Е. Тугжанов обратил внимание на еще один важный момент: деятельность Совета общественного согласия АНК и развитие системы медиа­ции в Казахстане напрямую связаны с реа­лизацией Пяти институциональных реформ, обозначенных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.
– Главная задача Совета общест­венного согласия АНК – обеспечить участие гражданского общества, государственных органов в режиме диалога на основе консенсуса, – добавил заместитель Председателя АНК.

В рамках заседания также подписан меморандум о взаимодействии между АНК и Верховным судом РК.
– Здесь две основные задачи, – обратил внимание Е. Тугжанов. – Способствовать развитию института медиа­ции в рамках ассамб­леи на центральном и региональном уровнях. Организовать сотрудничество по распространению, расширению примирительных процедур с использованием институтов медиации.
Как отметил Е. Тугжанов, параллельно с меморандумом подписан и план мероприятий по взаимодейст­вию и путям решения вопросов, возникающих на местах.

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