​Формула – одна на всех

Трагические события в Арысе вновь подтвердили эту простую, но такую важную истину. И в беде, и в радости мы – одна нация. Тема единства стала ключевой на 24-й сессии областной Ассамблеи народа Казахстана «Формула мира и согласия: социальное единство и модернизация». Происшествие в городе Арысе потрясло жителей всей республики. Тысячи людей из разных регионов страны протянули руку помощи пострадавшим. Фуры с продуктами, одеж­дой и предметами первой необходимости отправили и североказахстанцы.

– В первый же день бедствия организовали пункты сбора гуманитарной помощи и 25 июня отправили первый караван с грузом более 100 тонн. Активное участие приняли этнокультурные центры. Я хочу поблагодарить вас за оказанную помощь, проявление поддержки людям, которые оказались в трудной ситуации. Ваша помощь была жизненно необходима, – отметил на открытии сессии председатель областной Ассамблеи народа Казахстана, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Он подчеркнул, что самое большое дос­тижение нашей страны за годы независимости – создание единого, толерантного и дружественного народа.

Его мысль продолжил Ахмет Парса, член дунганского этнокультурного центра «Мечта». Еще 2 года назад он был жителем Жамбылской области, а сейчас он североказахстанец. Перебрался вместе с семьей в Мамлютский район СКО по программе переселения из трудоизбыточных регионов. Ахмет чтит прошлое, с благодарностью отзываясь о радушии казахского народа, разделившего с его предками хлеб и воду, и строит планы на будущее. Намерен заняться фермерством, выращивать овощи, разводить птицу. Думает о благосостоянии не только своей семьи, но и односельчан, рассчитывает обеспечить их работой.

– Я дунганин, но на вопрос: «Кто ты по национальности?» я отвечаю: «Казахстанец», – подчеркнул Ахмет Парса.

В Северо-Казахстанской области действуют 207 этнокультурных организаций, объединяющих представителей более 100 национальностей. На сессии ряд североказахстанцев, внесших значимый вклад в укрепление мира и духовного согласия СКО, награжден почетными грамотами и благодарственными письмами главы региона.

В завершение мероприятия состоялся яркий концерт, показавший, насколько богата и разнообразна культура многонационального Казахстана.