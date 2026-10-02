Формула современного педагога

Он обучает старшеклассников в Авторской школе Жании Аубакировой в Алматы, возглавляет Центр педагогических инноваций A’LEM и параллельно руководит образовательной платформой LiftEd, а также вместе с командой развивает проект Apai. Отправной точкой для многих его идей остается работа в классе.

В профессию Нурсултан пришел не по заранее задуманному плану. Он поступил в Казахский национальный университет им. аль-Фараби на специальность «химическая инженерия» и со второго курса начал заниматься репетиторством со школьниками в образовательных центрах для заработка. Днем учился сам, вечером объяснял другим химию и математику. Временная подработка определила дальнейший путь – магистратура была уже по педагогическому направлению.

Работа в школе быстро показала молодому специалисту разницу между знанием предмета и умением его преподавать. Нужно было понять, как объяснять одну тему детям с разным уровнем подготовки, выстраивать общение и добиваться, чтобы ученик не заучивал формулы, а понимал их суть. Так Нурсултан стал глубже изучать методику преподавания и систему оценивания.

В 2020 году он перешел в Авторскую школу Жании Аубакировой. На республиканском конкурсе «Учитель-новатор – 2023» представил подход к применению искусственного интеллекта на уроках химии и методику Lesson Study с использованием ИИ, получил похвальную грамоту. В том же году стал дипломантом конкурса «План урока» среди педагогов-лидеров в сфере образования для устойчивого развития и заслужил благодарность министра просвещения. Но главный профессиональный результат для него – это не награды.

– Как учитель я горжусь двумя результатами. Первый: мои уроки химии – это не про формулы, а про интерес. Второй: этот опыт удалось перенести дальше, в программы для других педагогов, – делится он.

Так появились его авторские проекты повышения квалификации «Искусственный интеллект как инструмент к вдохновению и творчеству педагога» и «Изу­чение методики Lesson Study с применением искусственного интеллекта». Сначала их освоили коллеги в его школе, а в 2023 году был создан Центр педагогических инноваций A’LEM, где, по словам собеседника, за два года в рамках социальных проектов обучение работе с ИИ бесплатно прошли около 10 тыс. педагогов страны.

Обратная связь показала проб­лему: знакомство с множеством цифровых сервисов еще не значит их регулярное использование. Учителям приходится работать сразу в нескольких системах, заново вводить материалы и контекст, а результаты не всегда сочетаются между собой. Из этого опыта вырос LiftEd – платформа для школ, объединяющая оценивание и аналитику. Позже команда начала развивать Apai – более доступный инструмент для подготовки и проведения уроков с применением ИИ.

Для Нурсултана технологии – не самоцель, а способ решить конкретные педагогические задачи. Особенно хорошо это заметно на примере химии. Многие процессы невозможно наблюдать непосредственно: ученик видит изменение цвета вещества или горение, но движение электронов, образование молекул и взаимодействие частиц приходится представлять. А когда на уроках используются визуализации, интерактивные задания и виртуальные лаборатории, то школьники следят уже за внутренним движением и последствиями реакций. По словам педагога, игровые элементы и возможность взаимодействовать с материалом помогают глубже вовлекать детей в занятие – они активнее включаются в работу, отвечают, начинают даже академически соревноваться между собой.

Эти инструменты, считает Нурсултан Орисбай, меняют и задачи педагога. Школьники все чаще обращаются к чат-ботам за объяснениями и готовыми ответами, поэтому учителю важно не только передать знания, но и научить ученика новым навыкам.

– Педагог сегодня перестает быть единственным источником знаний. В этой ситуации его ответственность становится выше – показать школьнику, как самостоятельно фильтровать полученную информацию и объективно оценивать ее. Нельзя просто спросить у искусственного интеллекта и принять ответ как истину, – подчеркивает Нурсултан Орисбай.

Несмотря на работу над технологиями и методиками преподавания, достижения учеников для него по-прежнему в приоритете. Самыми запоминающимися профессиональными моментами он называет сообщения от бывших воспитанников, поступивших в университеты Германии и Канады.

– Они написали, что спокойно справлялись с химией на вступительных испытаниях и первом курсе, потому что понимали предмет, а не зубрили. Ради этого и работаешь, – улыбается педагог.

Совмещать школу и работу над образовательными проектами непросто. Помимо преподавания есть взаимодействие с командой, технической поддержкой, поиск финансирования и постоянное развитие продукта. Нурсултан признается: бывают периоды, когда финансовые трудности заставляют задуматься, стоит ли продолжать. Но обратная связь от учителей и учеников дает силы, желание двигаться дальше.

– В это направление вложено очень много времени и сил. Есть большая ответственность перед педагогами, коллегами, учениками. Просто так бросить его уже невозможно, – говорит он.

Свою дальнейшую цель Нурсултан формулирует через две роли, которые сегодня совмещает. Как учитель он хочет, чтобы подготовка к занятию занимала меньше времени и педагог мог больше внимания уделять детям. А как руководитель Центра педагогических инноваций A’LEM – чтобы современные образовательные инструменты дошли до школ по всей стране.

Технологии меняют привычный урок, однако умение объяснить, заинтересовать и научить думать самостоятельно по-прежнему остается задачей педагога. Для Нурсултана Орисбая работа над новыми инструментами начинается там, куда он регулярно возвращается, – в школьном классе.