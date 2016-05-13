​Формула успеха АО «Рза»

Начав с выпечки хлебобулочных изделий, казалинское предприятие выросло в многоотраслевую компанию, в состав которой входят крупные строительное и транспортное подразделения, производство широкого спектра продуктов питания – от хлебобулочных изделий до мясных деликатесов, десятков видов молочной продукции. Значительного успеха добивается кызылординское предприятие и в производстве риса, в котором применен кластерный подход. Сегодня АО «Рза» – крупнейший экспортер товарного риса, который поставляется в Россию, Украину, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан, а из сечки ведущие пищевые компании России производят детское питание.

Во многом новый бизнес был обусловлен простым человеческим участием руководителя АО «Рза» Самурата Имандосова к своим прозябающим землякам, которым он протянул руку помощи, поддавшись уговорам аксакалов. Начало новому виду деятельности было положено в поселке им. Гани Муратбаева. В 2004 году к посевам было подготовлено сразу 500 га, приобретены элитные семена риса, в полном объеме были обеспечены и все положенные агротехнические мероприятия, а к сбору урожая компания приобрела в лизинг более десятка современных комбайнов.

Результат уборочной страды оказался просто невероятным, в среднем с каждого гектара было собрано более 40 центнеров, тогда как в последние годы успешным считалась планка выше 25 центнеров с гектара. Конечно же, радости сельчан не было предела, а у жителей казалинских поселков, оказавшихся в схожей ситуации, появилась надежда. И действительно, уже на следующий год к президенту АО «Рза» пришли аксакалы из села Бекарыстан-би с аналогичной просьбой. Самурат Жуманович пошел навстречу. В 2005 году ТОО «Рза-Агро» взяло под крыло захудалое хозяйство, обеспечив его людей работой. В этот год были восстановлены севообороты Бекарыстан-би на площади 500 га и вдвое, до 1 000 га, увеличены плантации поселка им. Гани Муратбаева.

В последующие годы в ТОО «Рза-Агро» влилось еще два хозяйства, а общая площадь земель выросла до более 4 000 га, из которых сегодня рисом засевается 2 500 га. Значительные средства были вложены в техническое перевооружение, наряду с новенькой российской техникой была приобретена германская и американская. Позаботились предприниматели и о строительстве рисоперерабатывающего завода – был приобретен самый прогрессивный комплекс производственной мощностью 5,5 тыс. тонн в год. Однако на достигнутом компания не остановилась, через пару лет завод был модернизирован, теперь зерно здесь перерабатывается по самому последнему слову техники, при помощи лазерной обработки, гарантируют не просто высочайшее товарное качество крупы, но и сохранение всех полезных компонентов и высокие вкусовые качества.

По словам Самурата Жумановича, проблем со сбытом продукции у компании нет, при том что практически 90% риса поставляется на экспорт. Напротив, гео­графия поставок увеличивается, иностранные партнеры, зная высокие стандарты производства в ТОО «Рза-Агро», предпочитают заранее позаботиться о контрактах, можно сказать, скупают урожай на корню.

– За десятилетие мы действительно добились значительных успехов, уделив пристальное внимание качеству продукции, которое подтверждается международным сертификатом. Ценят наш рис в Казахстане, высок спрос в России, Украине, Таджикистане, Беларуси, Туркменистане и Узбекистане, по сути, большая часть урожая выкупается до его сбора, – отметил С. Имандосов.

Большой популярностью пользуется и попутный продукт – дроб­ленка, которую приобретает одна из московских компаний – производитель детского питания. Распробовали казалинский рис и пивоваренные предприятия, которые тоже охотно уже летом выкупают у рисоводов необходимые объемы рисовой сечки. А еще один попутный продукт – мучка – направляется в животноводческий комплекс – на молочно-товарную ферму – другой крупный бизнес многопрофильной компании.

ТОО «Рза-Агро» полностью воплотило в жизнь кластерный подход, на каждом этапе от производства до реализации готовой продукции получает прибыль. Рады и жители поселков, в которых действует компания. В них практически не осталось получателей пособий, работой в этой отрасли предприятие обеспечивает почти полтысячи человек, при этом финансирует обучение специалистов и даже строит дома для ценных кадров.

– Получив рисовые плантации, мы сделали все возможное для того, чтобы максимально поднять эффективность производства, и очень бережно относимся к земле. Она сегодня служит нам и, я уверен, будет также обеспечивать достаток и благополучие нашим детям и внукам, будущим поколениям, – отметил Самурат Жуманович.