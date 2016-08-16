Формула успеха

Сборная Вооруженных сил Казахстана в этих играх заняла второе общекомандное место. Домой вернулись с трофеями – кубками, медалями, именными грамотами, квадроциклами, скутерами, ноутбуками. А на родных аэродромах их встречали командиры, сослуживцы и семьи.

Сборной Вооруженных сил Казахстана пришлось принять участие в борьбе среди 120 команд из разных стран, представлявших Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. К тому же наша команда была одной из самых представительных, уступая по количеству участия в конкурсах только команде – организатору игр и сборной Китая, наши военнослужащие состязались в 21 конкурсе из 23. Такой охват показал возможности казахстанской армии сегодня.

Честь Вооруженных сил Казахстана на 19 военных полигонах по всей России, на суше, в небе и на море отстаивали более 600 наших военнослужащих – летчики, моряки, десантники, водители, танкис­ты и морские пехотинцы, инженеры, специалисты РХБЗ, кинологи, военные врачи и повара поднимали престиж и завоевывали признание для нашей армии на международной арене. В итоге со вторыми командными местами домой вернулись воины, принимавшие участие в конкурсах «Кубок моря», «Верный друг», «Десантный взвод» и «Инженерная формула». Участники конкурсов «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо», «Рембат», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня» и «Мастера автобронетанковой техники» заняли третьи места.

Лучшим кинологом признан военнослужащий из Казахстана капитан Бауыржан Мукушев, в индивидуальном зачете набравший 699 баллов. А в конкурсе «Суворовский натиск» наша команда в составе командира боевой машины старшего лейтенанта Марата Мауенова, оператора-наводчика сержанта Жаксылыка Ескендирова, механика-водителя сержанта Саттибека Бекбаулина признана самой лучшей и слаженной.

Казахстанские экипажи Военно-воздушных сил СВО ВС РК завоевали бронзовые награды в двух видах программы – это пилоты вертолетов Ми-171Ш армейской авиации и самолетов Су-27 истребительной авиации. Необходимо отметить, что наша пара истребительной авиации состязалась с экипажами более современных российских истребителей, таких как Су-35 и Су-30СМ.

Набор серебряных медалей привезли казахстанские десантники, на полигоне Раевский под Новороссийском в конкурсе «Десантный взвод» состязались парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения из России, Казахстана, Беларуси, Китая, Ирана, Египта и Венесуэлы. Такие же хорошие результаты по итогам трех этапов конкурса «Кубок моря-2016» в российской акватории Каспия показал экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Орал» под командованием Аскара Капашова. «Серебро» в копилку медалей казахстанской команды принесли и военные инженеры. Инженерная «формула успеха» наших саперов ковалась на трассе, включавшей «брод», «горку», «железнодорожный переезд», «минное поле». А на заключительном этапе команды, погрузив на плавающие транспортеры грузовики, форсировали реку, одновременно отбивая атаку условного противника.

Армейские международные игры стали символом международного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Проводимые второй год, они вышли на новый качественный и количественный уровень, в нынешнем году игры объединили более 3 000 военнослужащих. Текущий год стал началом истории армейских игр на казахстанской земле. В следующем году наши военные полигоны вновь станут эпицентром «битвы» военных профессионалов, но уже не в двух, а в пяти конкурсах. К состязаниям артиллеристов и снайперов «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» добавятся ралли на бронированных автомашинах, многоборье для военнослужащих-женщин и соревнование с использованием БПЛА.