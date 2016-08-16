Формула успеха

Свежий выпуск
475
Дулат МОЛДАБАЕВ

Сборная Вооруженных сил Казахстана в этих играх заняла второе общекомандное место. Домой вернулись с трофеями – кубками, медалями, именными грамотами, квадроциклами, скутерами, ноутбуками. А на родных аэродромах их встречали командиры, сослуживцы и семьи.

Сборной Вооруженных сил Казахстана пришлось принять участие в борьбе среди 120 команд из разных стран, представлявших Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. К тому же наша команда была одной из самых представительных, уступая по количеству участия в конкурсах только команде – организатору игр и сборной Китая, наши военнослужащие состязались в 21 конкурсе из 23. Такой охват показал возможности казахстанской армии сегодня.

Честь Вооруженных сил Казахстана на 19 военных полигонах по всей России, на суше, в небе и на море отстаивали более 600 наших военнослужащих – летчики, моряки, десантники, водители, танкис­ты и морские пехотинцы, инженеры, специалисты РХБЗ, кинологи, военные врачи и повара поднимали престиж и завоевывали признание для нашей армии на международной арене. В итоге со вторыми командными местами домой вернулись воины, принимавшие участие в конкурсах «Кубок моря», «Верный друг», «Десантный взвод» и «Инженерная формула». Участники конкурсов «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо», «Рембат», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня» и «Мастера автобронетанковой техники» заняли третьи места.

Лучшим кинологом признан военнослужащий из Казахстана капитан Бауыржан Мукушев, в индивидуальном зачете набравший 699 баллов. А в конкурсе «Суворовский натиск» наша команда в составе командира боевой машины старшего лейтенанта Марата Мауенова, оператора-наводчика сержанта Жаксылыка Ескендирова, механика-водителя сержанта Саттибека Бекбаулина признана самой лучшей и слаженной.

Казахстанские экипажи Военно-воздушных сил СВО ВС РК завоевали бронзовые награды в двух видах программы – это пилоты вертолетов Ми-171Ш армейской авиации и самолетов Су-27 истребительной авиации. Необходимо отметить, что наша пара истребительной авиации состязалась с экипажами более современных российских истребителей, таких как Су-35 и Су-30СМ.

Набор серебряных медалей привезли казахстанские десантники, на полигоне Раевский под Новороссийском в конкурсе «Десантный взвод» состязались парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения из России, Казахстана, Беларуси, Китая, Ирана, Египта и Венесуэлы. Такие же хорошие результаты по итогам трех этапов конкурса «Кубок моря-2016» в российской акватории Каспия показал экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Орал» под командованием Аскара Капашова. «Серебро» в копилку медалей казахстанской команды принесли и военные инженеры. Инженерная «формула успеха» наших саперов ковалась на трассе, включавшей «брод», «горку», «железнодорожный переезд», «минное поле». А на заключительном этапе команды, погрузив на плавающие транспортеры грузовики, форсировали реку, одновременно отбивая атаку условного противника.

Армейские международные игры стали символом международного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Проводимые второй год, они вышли на новый качественный и количественный уровень, в нынешнем году игры объединили более 3 000 военнослужащих. Текущий год стал началом истории армейских игр на казахстанской земле. В следующем году наши военные полигоны вновь станут эпицентром «битвы» военных профессионалов, но уже не в двух, а в пяти конкурсах. К состязаниям артиллеристов и снайперов «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» добавятся ралли на бронированных автомашинах, многоборье для военнослужащих-женщин и соревнование с использованием БПЛА.

Популярное

Все
Назад в будущее
Олжас Бектенов: Мы должны видеть практические результаты научных исследований
Главный ориентир – эффективное правосудие
Криминал уходит в «цифру»
Дорога к знаниям открыта!
В межгосударственных отношениях все вопросы важны
Как нам трансформировать АПК
В добрый путь, «Айналайын»!
Рыбная среда
Экологическое «нездоровье» подтверждено наукой
Проблему нехватки пастбищ решает возврат земель
Подиум для равных
Триумфальный «Экспромт» и неудержимый «Тумар»
Жителей Темиртау напугало видео с разгуливающим тигром
Дмитрий набирает форму
Офтейк-контракты повышают конкурентоспособность
Переход на единый часовой пояс основан на множестве факторов
Из незаконного оборота изъято более пяти тонн запрещенных веществ
Тридцать детей с аутизмом будут заниматься велоспортом
Деньги любят счет
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Чем будут кормить в школьных столовых?
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Общественный контроль не помешает
Кызылординский рис: от поля до стола
Эволюционирует «ныряющая» нить
Дружба – мотив серьезный
Год большой работы и серьезных наград
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
С чего начинается «Родина»
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Дмитрий набирает форму
«Барыс» завершил выездную серию игр
Деньги получили, а к работе не приступили
Главный санврач осужден за взятку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]