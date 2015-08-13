Формула успеха Свежий выпуск 420 Валентина ФИРОНОВА

Как отметила, открывая встречу, заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина, в Казахстане проводится взвешенная государственная политика по развитию этнокультурного много­образия, созданы необходимые условия для гармонизации межэтнических отношений.

– Особую объединяющую роль, – сказала она, – играет Ассамблея народа Казахстана. Сегодня АНК – реальный механизм выражения интересов всех этносов и национальностей, проживающих в стране. Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия Главы государства стала брендом. Она получила широкое признание и известность за рубежом.

Заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Назипа Шанаи особый акцент сделала на важности единства народа как проверенной временем формуле успеха Казахстана.

– Нынешний год стал знаковым для нашей Родины, – подчеркнула Назипа Шанаи. – Год АНК сплотил нас еще сильнее. Проведено более 19 тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 8 миллионов человек. Глава государства инициировал реализацию пяти институциональных реформ, которые открывают важную веху в развитии нашего государства и отвечают на глобальные и внутренние вызовы в новых исторических условиях.

О значимости проводимых реформ и дальнейшего развития казахстанской идентичности говорили в своих выступлениях депутат Мажилиса Парламента Зухра Саяпова, член Центральной избирательной комиссии РК доктор юридических наук Марат Сарсембаев, заместитель директора Института законодательства Дархан Игембаев и другие.

Среди тем, которые обсудили участники заседания, особый интерес вызвали такие: зарубежный опыт и международные стандарты в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, конституционные основы этнонациональных отношений в Казахстане, механизмы деятельности этнокультурных объединений. Акцент также делался на значении института медиации в работе АНК и роли ассамблеи в реализации государственной молодежной политики.

Как отметили спикеры, конституционная, законодательная и нормативная базы, а также социальные, экономические, политические и культурные условия Казахстана сформировались как единое поле для развития всех казахстанцев. И процесс этот продвигается на основе гармонизации межэтнических отношений. Принимаются превентивные меры, призванные исключить межэтнические и межконфессиональные конфликты.

Ассамблея народа Казахстана, отмечали выступающие, занимает ключевое место в демократическом устройстве нашей страны, где межэтническое согласие остается одной из основ конституционной демократии, правопорядка, уважения прав и свобод на национальном уровне.

В работе заседания приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, НПО, ученые и общественные деятели. По итогам мероприятия выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере межэтнических отношений.