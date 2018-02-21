​Формула успеха

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Михаил Тё, Жамбылская область

Героями дня стали директор средней школы им. К. Кошмамбетова Динара Молдабаева и глава крестьянского хозяйства «Кішкентай» Отеген Оразалиев. Встреча проходила в формате «круглого стола», где присутствовавшие задавали почетным гостям разные вопросы. И главным образом всех интересовали истории их успеха.

Динара Молдабаева рассказала, что с детства мечтала стать учителем, работать с детьми. Это и стало ее путеводной звездой в жизни. Выпускница школы им. К. Кошмамбетова не предполагала, что спустя годы вернется сюда уже в качестве руководителя. Но прежде она получила высшее образование, опыт работы, занимая разные должности в учебных заведениях района. В сентябре 2014 года Динара Молдабаева была назначена директором сельской школы и проявила себя хорошим руководителем. Из последних достижений можно отметить, что по результатам ЕНТ прошлого года ее учебное заведение вошло в пятерку лучших по району, а выпускники школы успешно сдали вступительные экзамены в вузы Астаны, Караганды, Алма­ты, Тараза и других городов.

Динара Молдабаева душой болеет за будущее страны, которое непосредственно связано с подрастающим поколением. Именно поэтому все ее усилия направлены на воспитание и обучение молодежи. Педагог отметила, что со школьной скамьи примером для нее служит учитель математики Аягуль Миразова, посвятившая свою жизнь сфере образования, приз­нанная Героем Труда Казахстана, имеющая звания «Отличник народного просвещения КазССР» и «Почетный гражданин города Алматы». Жители района должны гордиться такими людьми, постоянно совершенствоваться, повышать свою конкурентоспособность, тогда и успех не заставит себя долго ждать.

Глава крестьянского хозяйства «Кішкентай» Отеген Оразалиев родился и вырос в селе Жылыбулак Жуалынского района в семье главного чабана Биликольского агрообъединения. Окончив школу, поступил в один из таразских вузов, где изучал рыночные отношения и управление торговлей. Получив диплом, Отеген решил вернуться в родной аул и продолжить дело отца.

В 1997-м он устроился помощником чабана, затем после выхода отца на заслуженный отдых принял его пост, став главным чабаном, и вскоре открыл собственное крестьянское хозяйство. В нем было 4 коровы, 30 овец и коз, 5 лошадей, а также участок земли в 110 га. В 2014 году он воспользовался возможностями программ «Алтын асық» и «Құлан». Взял кредит, расширил свой бизнес. Сегодня в его хозяйстве 60 голов КРС, 700 овец и коз, 30 лошадей. Увеличились и площади сельхоз­угодий. В 2017-м успехи Отегена Оразалиева в животноводстве отмечены Почетной грамотой Президента РК, чем гордятся не только члены его семьи, но и односельчане.

Следует отметить, что Динара Молдабаева и Отеген Оразалиев – активные участники районных социальных мероприятий и пос­тоянные меценаты. Достигнув определенных успехов, они помогают другим. Несколько лет назад каждый из них взял шефство над малоимущей семьей.

По мнению руководителя отдела аппарата акима Биликольского сельского округа Нурзуллы Лухманова, они достигли жизненного успеха в первую очередь благодаря своему характеру, активной гражданской позиции, любви к Родине. И сегодня служат примером для молодежи.

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